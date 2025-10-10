Des premiers contacts qui remontent au 25 septembre : les coulisses du départ de Sébastien Pocognoli

Sébastien Pocognoli est en passe de quitter l'Union Saint-Gilloise pour Monaco. Retour sur quelques dernières journées très agitées.

Alors que c'est généralement vers les joueurs que l'on se tourne pour compter les absents durant les amicaux entre clubs garnissant les trêves internationales, la surprise était toute autre du côté de l'Union Saint-Gilloise. Ni Sébastien Pocognoli, ni Kévin Mirallas sur le banc.

Quelques mois plus tôt, la stupeur avait été la même moment de constater l'absence d'Anthony Moris. À l'époque, l'Union avait réagi dans la seconde, avec un communiqué confirmant que son gardien avait été autorisé à se rendre en Arabie Saoudite pour négocier son contrat avec Al-Khaleej. Cette fois, aucun communiqué du genre.

Il faut dire que la presse était déjà en ébullition : le départ de Pocognoli et de son fidèle adjoint à Monaco s'était repandu comme une traînée de poudre. Mais Monaco n'a pas attendu cette semaine pour allumer la mèche : comme le rapporte Het Laatste Nieuws, les premiers contacts remontent au 25 septembre.

Pocognoli a la cote en France

Avant même le match de l'Union contre Westerlo, une première délégation monégasque était déjà venue à Bruxelles. Celle dépêchée ce mercredi s'est avérée décisive. Dans les deux sens. Rassuré par le nouvel entretien, le directeur sportif Carlos Avina a affrété un jet privé pour que Sébastien Pocognoli puisse s'envoler vers la Côte d'Azur et y régler les derniers détails avec le Conseil d'Administration de l'ASM.

Malgré le défi de la Ligue des Champions avec l'Union (que dispute aussi Monaco) Pocognoli et Mirallas avaient tout à gagner en acceptant de signer à Monaco : un meilleur salaire, des infrastructures de pointe et des joueurs plus avancés à développer. De son côté, le club monégasque s'offrait un coach prêt à faire franchir un palier à de jeunes talents, en ne déboursant qu'un million d'euros.