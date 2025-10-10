Exclusif : l'ancien président du RWDM Thierry Dailly remporte son procès contre le propriétaire John Textor

Thierry Dailly, l'ancien président du RWDM, a vu son combat juridique contre l'actuel propriétaire John Textor tourner entièrement à son avantage. Le tribunal néerlandophone de première instance de Bruxelles s'est prononcé en faveur de Dailly dans deux jugements distincts.

Il y a deux ans, John Textor avait brusquement licencié Thierry Dailly en l'accusant publiquement de fraude et de détournement de fonds au sein du club. L'investisseur américain prétendait que Dailly aurait siphonné de grosses sommes des caisses du RWDM à des fins personnelles. Mais le tribunal a désormais rejeté ces accusations.

Dans un premier jugement rendu en décembre 2024, le tribunal néerlandophone de première instance de Bruxelles a ordonné au RWDM de régler les dettes en suspens envers l’entreprise de Thierry Dailly, MFCL Consulting.

Le tribunal estime que Thierry Dailly n'a pas détourné d'argent

Un second jugement, prononcé en avril 2025, a confirmé que Dailly avait encore des sommes à percevoir du club. Dans les deux cas, les accusations de Textor ont été rapidement écartées, le tribunal estimant les revendications du RWDM infondées.

Le club molenbeekois a ainsi été condamné à verser les montants dus, majorés des intérêts et des frais de justice.

Fait marquant : le RWDM n’a pas fait appel de ces décisions, ce qui rend les jugements définitifs et marque une reconnaissance implicite des décisions de la justice par le club.

 

