Officiel : cette fois, la voie est libre pour Pocognoli

Sébastien Pocognoli est sur le point de devenir l'entraîneur de l'AS Monaco. L'ASM a officialisé le départ d'Adi Hütter

Son nom est sur toutes les lèvres du côté de Monaco : Sébastien Pocognoli s'apprête à quitter l'Union Saint-Gilloise pour prendre l'équipe en main aux côtés de Kevin Mirallas. Rien d'officiel à ce stade, mais l'on s'en rapproche encore un peu plus ce soir.

Les Monégasques ont en effet annoncé le licenciement d'Adi Hütter. Son C4 était dans l'air, il est désormais confirmé. La voie est donc libre pour Pocognoli.

Une nouvelle attendue

Aucune raison n'a été donnée par Monaco pour le licenciement de son entraîneur allemand, la direction s'est contentée de remercier Adi Hutter pour le travail accompli et lui souhaiter bonne chance pour la suite.

L'officialisation de son licenciement devrait encore accélérer la nomination de Sébastien Pocognoli, qui est en Principauté depuis mercredi pour régler les derniers détails avec le Conseil d'Administration.





Actuellement, l'AS Monaco est cinquième de Ligue 1 avec 13 points. En Ligue des Champions, l'équipe a commencé avec un point sur six : une claque subie au Club de Bruges mais aussi un partage contre Manchester City.