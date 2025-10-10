OFFICIEL : un ancien joueur du Sporting de Charleroi et du RWDM prolonge son contrat avec un club de JPL

Dender a confirmé que le milieu de terrain Fabio Ferraro prolongeait son séjour à Denderleeuw. Le club a annoncé la nouvelle via ses canaux officiels de communication et a souligné la confiance accordée au joueur.

Ferraro, actif au FCV Dender EH depuis 2023, a prolongé son contrat avec le club. Le joueur est désormais lié jusqu’à la mi-2027. Le club a indiqué que les deux parties étaient satisfaites de leur collaboration et que cette prolongation s’inscrivait dans la planification sportive à long terme de Dender.

Ferraro avait rejoint Dender à l’été 2023. Depuis, il s’est imposé comme titulaire et a livré plusieurs prestations solides. Le club le décrit comme un élément clé du milieu de terrain.

Un potentiel de progression

Selon le club, le joueur s’est dit particulièrement heureux de prolonger. Il a souligné qu’il se sentait très bien intégré dans la structure du club et qu’il attendait avec impatience les prochaines saisons.

Avec cette prolongation, le FCV Dender EH confirme sa volonté de continuer à miser sur la stabilité. Le club précise que la prolongation de jeunes joueurs en développement fait partie intégrante de sa stratégie à long terme.

Ferraro est considéré comme un joueur à fort potentiel de croissance au sein du projet actuel. Les deux parties espèrent poursuivre une collaboration fructueuse dans les années à venir. Selon Transfermarkt, la valeur marchande de Ferraro est actuellement estimée à 1,3 million d’euros.