Où restent les investisseurs du Standard ? Giacomo Angelini met les choses au point

Où restent les investisseurs du Standard ? Giacomo Angelini met les choses au point
Photo: © photonews
Le Standard est toujours à la recherche de nouveaux investisseurs. Giacomo Angelini fait le point sur la situation.

Depuis son intronisation comme CEO du Standard au printemps dernier, Giacomo Angelini ne compte pas ses heures. Mais depuis, le club est toujours suspecté d'entretenir des liens avec A-CAP et les nouveaux investisseurs tant attendus n'ont toujours pas présenté. Angelini a donc fait le point dans une interview accordée à La Dernière Heure.

"Nous sommes dans un processus bien avancé, entamé depuis environ quatre mois, et dans des délais tout à fait raisonnables", commence-t-il. "Plusieurs candidats ont été écartés, mais trois restent en discussion active. Le Standard suscite toujours de l'intérêt, nous avons encore reçu des visites la semaine passée et nous en recevrons prochaient".

L'homme d'affaires italien s'est expliqué sur la longueur des négociations : "Nous privilégions surtout la prudence à la précipitation. Nous avons nos préférences, mais l’objectif est aussi de devenir le premier choix d’investisseurs qui examinent d’autres opportunités. Toutefois, dans le même temps, on ne maîtrise pas tous les points du timing, raison pour laquelle il faut savoir rester patient et méthodique". 

Qui pour aider le bateau rouche à se redresser ?

Angelini n'a pas dévoilé l'identité exacte des candidats mais a apporté plus de précision : "Il n’y a pas de candidat belge et l’idée reste d’avoir un investisseur majoritaire. Je ne donnerai plus de noms, car c’est un processus nécessitant sa part de discrétion. Cependant, les trois candidats cités en mai ne sont plus dans la course. Certains des candidats intéressés sont déjà impliqués dans le football, mais l’idée n’est pas de revenir à une structure comme 777 Partners".

Le patron du Standard tient à se dissocier d'A-CAP (le bailleur de fonds de 777 Partners) mais cela demande du temps : "J’aurais effectivement souhaité conclure plus vite, mais nous voulons un accord clair et structuré. Le calendrier dépend aussi et surtout des investisseurs potentiels".

Standard

