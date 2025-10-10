Romeo Vermant très clair sur sa non-sélection avec les Diables Rouges

Romeo Vermant a réagi avec beaucoup de compréhension à sa non-sélection avec les Diables Rouges. Le jeune attaquant du Club de Bruges espérait secrètement en faire partie, mais il comprend parfaitement les choix du sélectionneur Rudi Garcia.

Pour la trêve internationale d’octobre, Rudi Garcia a fait le choix de convoquer Michy Batshuayi. Loïs Openda est également toujours dans la sélection, malgré des performances décevantes lors des derniers rendez-vous avec les Diables Rouges.

De nombreux consultants auraient préféré voir Romeo Vermant appelé avec les Diables Rouges pour palier à l'absence de Romelu Lukaku, mais le jeune joueur a finalement été convoqué avec les Espoirs. Il a réagi à sa non-sélection pour l’équipe première au micro du Nieuwsblad.

Romeo Vermant comprend parfaitement les choix de Garcia

"Bien sûr, j’aurais préféré être là-bas", confie-t-il en désignant le terrain d’entraînement de l’équipe A. "En tant que jeune joueur, il faut avoir cette ambition, mais je peux évidemment comprendre le choix du sélectionneur."

"Je me donnais cinq pour cent de chances d’y être", poursuit l’attaquant du Club de Bruges. "Surtout parce que ces dernières semaines, on commençait à en parler un peu plus."

"En tant que joueur, tu vois évidemment ce qui sort dans la presse. Dire que je m’y attendais serait exagéré, mais c’était quelque part dans un coin de ma tête", conclut Vermant, qui dit comprendre les choix du sélectionneur.