Anderlecht semble déjà avoir pris une première décision concernant la présidence du club

Anderlecht semble peu à peu se diriger vers une orientation claire concernant la présidence du club. Après six semaines d'évaluation, l'option d'un président protocolaire apparaît comme la plus logique. Ce rôle serait avant tout cérémoniel et consultatif.

Michael Verschueren (55 ans) est toujours souvent cité comme possible futur président, mais un passage direct à ce poste ne semble pas évident. Il occupe en effet un rôle important au sein de l’European Club Association (ECA) et a indiqué ne pas vouloir abandonner cette fonction.

Jeudi encore, il était présent comme orateur lors de l’assemblée générale de l’ECA à Rome, aux côtés d’autres grandes figures du football. Cela fait déjà plusieurs années que la structure interne d’Anderlecht évolue.

Depuis que Verschueren a quitté le Conseil d’administration en 2023, le club du Parc Astrid semble viser un président à rôle non exécutif. Un président protocolaire, donc, qui suivrait le modèle de Wouter Vandenhaute, lorsque celui-ci était — en théorie — président non exécutif.

Une relation tendue entre Verschueren et Vandenhaute

Mais plusieurs obstacles subsistent. Le Conseil d’administration doit approuver tout nouveau président, et Wouter Vandenhaute dispose toujours d’une minorité de blocage via sa société Mauvavie. La relation entre Vandenhaute et Verschueren étant tendue, une éventuelle nomination du second ne pourrait se faire sans concertation.

De son côté, Marc Coucke a clairement fait savoir qu’il ne reprendrait pas la présidence. "Ce ne sera certainement pas moi", a-t-il déclaré récemment lors de son passage à De Tafel van Gert. La voie semble donc ouverte pour qu’une autre personne endosse le rôle de président protocolaire, même si la manière dont cette fonction sera réellement définie reste pour l’instant floue.