DAZN met la pression sur la Pro League : plusieurs scénarios sur la table

DAZN et la Pro League sont en désaccord sur la répartition des droits TV. La plateforme a fait savoir qu'elle ne pouvait pas trouver d'accord rentable avec les opérateurs télécoms (pour le moment).

DAZN ne compte pas quitter la Belgique, une bonne nouvelle pour les fans de football. Pour l’instant, rien ne change : la plateforme continue de produire et de diffuser les matchs sur son application.

Selon De Tijd, DAZN souhaite renégocier les conditions de sa licence et veut rouvrir les discussions avec la Pro League. La balle est dans le camp des clubs professionnels.

Deux options sur la table ?

La première option serait que les clubs tentent de renégocier le montant du contrat. Une baisse des revenus TV pourrait réduire les budgets des clubs et compliquer la recherche de nouveaux sponsors.

La deuxième option serait que DAZN partage les droits avec un autre diffuseur. L’exclusivité disparaîtrait alors, et les matchs pourraient être diffusés sur plusieurs chaînes.





La décision revient aux clubs. Ils devront agir vite, car après dix journées de championnat, un tiers de la saison est passé.