L'AC Milan pourrait devoir se passer d'Alexis Saelemaekers pour un petit moment

L'information est tombée ce samedi après-midi : Alexis Saelemaekers ne sera pas disponible face au Pays de Galles. La Fédération belge l'a annoncé sur ses différents réseaux sociaux.

Mais alors, de quoi souffre-t-il réellement ? Selon le journaliste italien bien connu Gianluca Di Marzio, "si les premières informations se confirment, il s’agirait d’une élongation musculaire".

Sa participation aux deux prochaines rencontres de l’AC Milan serait alors compromise. Il pourrait être absent face à la Fiorentina le dimanche 19 octobre, et peut-être aussi face à Pise le vendredi 24.

Une mauvaise nouvelle pour l’AC Milan

L’AC Milan attend les nouvelles des examens médicaux afin de confirmer l’étendue de la blessure du Diable Rouge. Son absence ne serait évidemment pas une bonne nouvelle du côté du club italien. L’ailier était devenu un titulaire indiscutable depuis le début de saison.

Depuis l’entame de l’exercice 2025-2026, Alexis Saelemaekers a été titulaire à chaque reprise. Ses performances étant régulièrement à la hauteur, il est parvenu à garder sa place.





Il avait notamment inscrit un but lors de la victoire de l’AC Milan face au Napoli de Kevin De Bruyne le 28 septembre dernier. Après seulement trois minutes de jeu, le joueur belge avait mis le club italien aux commandes. Espérons pour lui que cette blessure ne le freine pas dans sa grande forme du début de saison !