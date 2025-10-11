Un accord en vue ? Denis Odoi dispute un match avec un club de Challenger Pro League

Un accord en vue ? Denis Odoi dispute un match avec un club de Challenger Pro League
Photo: © photonews
Denis Odoi s'entraîne actuellement avec le KV Courtrai afin de maintenir sa condition physique. Le club lui a déjà soumis une offre, mais le défenseur de 37 ans hésite encore sur la suite à donner à sa carrière. Il a toutefois déjà participé vendredi à un match amical contre les U23 d'OH Louvain.

Denis Odoi n’a toujours pas trouvé de nouveau club. Le joueur de 37 ans est encore à la recherche d’un employeur, même s’il pourrait bien l’avoir déjà trouvé.

Après avoir résilié son contrat avec l’Antwerp, Odoi s’est en effet entraîné avec Courtrai — non pas pour y jouer, mais pour entretenir sa condition physique.

Odoi s’entraîne avec Courtrai, sans accord officiel

En attendant un nouveau défi, aucune offre concrète ne s’est encore présentée. Les Kerels ont donc décidé de tenter leur chance.

Le KV Courtrai lui a soumis une proposition, mais Odoi ne l’a pas (encore) acceptée. Selon le Nieuwsblad, il a toutefois pris part à un match amical du KVK vendredi.

Courtrai affrontait les U23 d’OH Louvain et s’est imposé 4-3. Les buts ont été inscrits par Ogbuehi (2x), Nsolo et Temperman, tandis qu’Odoi évoluait au poste d’arrière gauche.

KV Courtrai
Denis Odoi

