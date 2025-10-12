"Ils permettent aux jeunes d'atteindre un niveau supérieur" : Aster Vranckx se bat pour retrouver les Diables

"Ils permettent aux jeunes d'atteindre un niveau supérieur" : Aster Vranckx se bat pour retrouver les Diables
Photo: © photonews

En manque de temps de jeu à Wolfsburg, Aster Vranckx a été prêté avec option d'achat à Sassuolo. Le milieu de terrain espère encore retrouver les Diables Rouges, mais la concurrence dans l'entrejeu se fait rude.

Lors de son passage sur le banc des Diables Rouges, Domenico Tedesco avait sélectionné plusieurs jeunes joueurs qui, aujourd’hui, n’ont plus voix au chapitre en équipe nationale depuis l’arrivée de Rudi Garcia.

Parmi eux, Aster Vranckx. Aligné à neuf reprises par Tedesco, il figurait presque à chaque fois dans le noyau de la sélection. Il n’a plus été appelé depuis octobre dernier et ne semble pas entrer dans les plans de Rudi Garcia.

Aster Vranckx retrouve du temps de jeu et rêve encore des Diables

Pourtant, l’ancien milieu de terrain de Malines retrouve enfin du temps de jeu à Sassuolo, où il est prêté avec option d’achat par Wolfsburg. Le joueur de 23 ans n’entrait plus dans les plans du club de Bundesliga et a donc préféré changer d’air.

Dans un entretien accordé à Het Laatste Nieuws, il est revenu sur ce départ estival : "J’étais arrivé à un moment où je voulais jouer davantage, et je pense que le club de Sassuolo était parfait pour moi dans cette optique."

"Ils permettent à leurs joueurs de progresser et d’atteindre un niveau supérieur. Cela me semblait être la solution idéale. "Titularisé cinq fois consécutivement, Aster Vranckx rêve évidemment de retrouver les Diables Rouges avant la Coupe du monde 2026. Ce n’est toutefois pas gagné d’avance, vu la concurrence au milieu de terrain.

