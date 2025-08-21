C'est fait : enfin la relance pour Aster Vranckx, qui va être prêté avec option d'achat

Pas vraiment dans les plans de son entraîneur, à Wolfsburg, Aster Vranckx va être prêté. Le milieu de terrain de 22 ans va rejoindre Sassuolo en prêt avec option d'achat.

En juillet 2021, Wolfsburg déboursait huit millions d’euros pour s’attacher les services d’Aster Vranckx, qui venait de se révéler en Jupiler Pro League sous les couleurs de Malines.

Mais depuis son arrivée en Bundesliga, le milieu de terrain belge n’a jamais vraiment su s’imposer. Prêté à l’AC Milan lors de la saison 2022-2023, il n’a pris part qu’à 63 matchs depuis son arrivée dans le championnat allemand, il y a quatre ans.



Aster Vranckx prêté avec option d'achat à Sassuolo

Encore sous contrat jusqu’au 30 juin 2029 à Wolfsburg, celui qui a participé à neuf rencontres sous les couleurs des Diables Rouges s’apprête cependant à relever un nouveau défi.

Selon La Gazzetta dello Sport, Sky Italia et d’autres médias, un accord a été trouvé entre Wolfsburg, Aster Vranckx et Sassuolo, qui accueillera le milieu de terrain en prêt avec option d’achat.

Vranckx aurait déjà quitté l’Allemagne et pris la direction de l’Italie pour passer sa visite médicale. Il s’agit d’un prêt payant d’un million d’euros, avec une option d’achat fixée à neuf millions d’euros. Si cette dernière est levée, Aster Vranckx pourra, l’été prochain, signer un contrat jusqu’au 30 juin 2030 avec Sassuolo.