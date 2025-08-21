C'est fait : enfin la relance pour Aster Vranckx, qui va être prêté avec option d'achat

C'est fait : enfin la relance pour Aster Vranckx, qui va être prêté avec option d'achat
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Pas vraiment dans les plans de son entraîneur, à Wolfsburg, Aster Vranckx va être prêté. Le milieu de terrain de 22 ans va rejoindre Sassuolo en prêt avec option d'achat.

En juillet 2021, Wolfsburg déboursait huit millions d’euros pour s’attacher les services d’Aster Vranckx, qui venait de se révéler en Jupiler Pro League sous les couleurs de Malines.

Mais depuis son arrivée en Bundesliga, le milieu de terrain belge n’a jamais vraiment su s’imposer. Prêté à l’AC Milan lors de la saison 2022-2023, il n’a pris part qu’à 63 matchs depuis son arrivée dans le championnat allemand, il y a quatre ans.

Lire aussi… Blessé et oublié, un Diable Rouge pourrait rebondir en Serie A

Aster Vranckx prêté avec option d'achat à Sassuolo

Encore sous contrat jusqu’au 30 juin 2029 à Wolfsburg, celui qui a participé à neuf rencontres sous les couleurs des Diables Rouges s’apprête cependant à relever un nouveau défi.

Selon La Gazzetta dello Sport, Sky Italia et d’autres médias, un accord a été trouvé entre Wolfsburg, Aster Vranckx et Sassuolo, qui accueillera le milieu de terrain en prêt avec option d’achat.

Vranckx aurait déjà quitté l’Allemagne et pris la direction de l’Italie pour passer sa visite médicale. Il s’agit d’un prêt payant d’un million d’euros, avec une option d’achat fixée à neuf millions d’euros. Si cette dernière est levée, Aster Vranckx pourra, l’été prochain, signer un contrat jusqu’au 30 juin 2030 avec Sassuolo.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Bundesliga
Bundesliga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Serie A
Serie A Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Wolfsburg
Belgique
Aster Vranckx

Plus de news

LIVE : C'est reparti entre Anderlecht et l'AEK Live

LIVE : C'est reparti entre Anderlecht et l'AEK

21:03
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 21/08: Al-Sahafi - Šutalo - Gaudin

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 21/08: Al-Sahafi - Šutalo - Gaudin

20:40
C'est signé ! Merveille Bokadi se relance à quelques encablures de Sclessin

C'est signé ! Merveille Bokadi se relance à quelques encablures de Sclessin

21:00
Officiel : l'Antwerp attire l'une des révélations de la dernière saison de Pro League

Officiel : l'Antwerp attire l'une des révélations de la dernière saison de Pro League

20:40
Comme un besoin de changer d'air : un ancien cadre d'Ivan Leko quitte le Standard

Comme un besoin de changer d'air : un ancien cadre d'Ivan Leko quitte le Standard

20:17
Blessé et oublié, un Diable Rouge pourrait rebondir en Serie A

Blessé et oublié, un Diable Rouge pourrait rebondir en Serie A

20/08
Le héros de la montée bientôt de retour avec la RAAL ? "Des choses se passent, mais il est toujours là"

Le héros de la montée bientôt de retour avec la RAAL ? "Des choses se passent, mais il est toujours là"

20:00
Mehdi Bayat pousse sur l'accélérateur : encore une arrivée à Charleroi

Mehdi Bayat pousse sur l'accélérateur : encore une arrivée à Charleroi

19:30
1
Le premier round a eu lieu hors du terrain : ça barde entre les supporters d'Anderlecht et de l'AEK dans le centre

Le premier round a eu lieu hors du terrain : ça barde entre les supporters d'Anderlecht et de l'AEK dans le centre

19:00
"On ne compte pas les œufs avant qu'ils n'éclosent" : Dimitri De Condé pas si serein sur l'avenir de Zakaria El Ouahdi

"On ne compte pas les œufs avant qu'ils n'éclosent" : Dimitri De Condé pas si serein sur l'avenir de Zakaria El Ouahdi

18:40
De gros changements à La Gantoise, qui modifie presque totalement son organigramme

De gros changements à La Gantoise, qui modifie presque totalement son organigramme

18:20
Il commence à voir le bout du tunnel : Divock Origi et l'AC Milan se rapprochent d'un accord

Il commence à voir le bout du tunnel : Divock Origi et l'AC Milan se rapprochent d'un accord

17:30
Quatre clubs en deux ans et demi ? Gift Orban va quitter Hoffenheim après six mois seulement

Quatre clubs en deux ans et demi ? Gift Orban va quitter Hoffenheim après six mois seulement

18:00
Quel onze pour le match le plus important de la saison d'Anderlecht ?

Quel onze pour le match le plus important de la saison d'Anderlecht ?

16:29
Il reste douze jours, mais ça bouge : quel avenir pour Malick Fofana à Lyon ?

Il reste douze jours, mais ça bouge : quel avenir pour Malick Fofana à Lyon ?

16:30
Surprise : un joueur promu de D3 ACFF en D2 ACFF signe... professionnel en Espagne !

Surprise : un joueur promu de D3 ACFF en D2 ACFF signe... professionnel en Espagne !

16:00
Bruges ne pourra pas tout refuser : tout le monde redoute la même chose chez les Blauw & Zwart Analyse

Bruges ne pourra pas tout refuser : tout le monde redoute la même chose chez les Blauw & Zwart

15:30
L'ancien binôme de Timothé Nkada à Rodez va lui aussi signer en Jupiler Pro League... et croisera bientôt le Standard

L'ancien binôme de Timothé Nkada à Rodez va lui aussi signer en Jupiler Pro League... et croisera bientôt le Standard

15:00
"Anderlecht veut le vendre" : un grand absent dans la sélection de Besnik Hasi pour affronter l'AEK Athènes

"Anderlecht veut le vendre" : un grand absent dans la sélection de Besnik Hasi pour affronter l'AEK Athènes

14:40
La Gantoise veut déjà se séparer d'un joueur recruté au mois de janvier

La Gantoise veut déjà se séparer d'un joueur recruté au mois de janvier

14:20
Un ancien buteur de D1B va se relancer... en D3 ACFF

Un ancien buteur de D1B va se relancer... en D3 ACFF

14:00
Une place de titulaire en danger à Anderlecht : les belles promesses des débuts sont loin

Une place de titulaire en danger à Anderlecht : les belles promesses des débuts sont loin

13:30
Parti de Pro League pour une petite fortune, il pourrait... déjà être prêté

Parti de Pro League pour une petite fortune, il pourrait... déjà être prêté

13:00
Le KRC Genk prêt à perdre Tolu Arokodare : "Oh est aussi bon, si pas meilleur"

Le KRC Genk prêt à perdre Tolu Arokodare : "Oh est aussi bon, si pas meilleur"

12:40
Exclusif : Merveille Bokadi a trouvé son nouveau club... en Belgique !

Exclusif : Merveille Bokadi a trouvé son nouveau club... en Belgique !

12:20
Anderlecht outsider contre l'AEK ? Hasi a le droit de le penser... mais n'aurait pas dû le dire

Anderlecht outsider contre l'AEK ? Hasi a le droit de le penser... mais n'aurait pas dû le dire

12:00
1
Une piste en moins pour remplacer Lukaku : Roméo Vermant sera absent plusieurs semaines

Une piste en moins pour remplacer Lukaku : Roméo Vermant sera absent plusieurs semaines

11:40
2
Bruges a déjà refusé 30 millions pour un joueur, mais Crystal Palace pourrait revenir à la charge

Bruges a déjà refusé 30 millions pour un joueur, mais Crystal Palace pourrait revenir à la charge

11:20
La compagne de Thibaut Courtois se lance dans un nouveau défi surprenant

La compagne de Thibaut Courtois se lance dans un nouveau défi surprenant

11:00
Une affaire à saisir ? Un attaquant formé au Standard et international marocain est libre et cherche un défi

Une affaire à saisir ? Un attaquant formé au Standard et international marocain est libre et cherche un défi

10:30
Après avoir claqué la porte en Arabie Saoudite, l'ex-Rouche Jackson Muleka connaît son nouveau club

Après avoir claqué la porte en Arabie Saoudite, l'ex-Rouche Jackson Muleka connaît son nouveau club

10:00
Trois clubs belges s'intéresseraient à l'une des sensations du championnat suédois

Trois clubs belges s'intéresseraient à l'une des sensations du championnat suédois

09:30
Thibaut Courtois et le Real Madrid sont tombés d'accord, l'annonce est pour bientôt

Thibaut Courtois et le Real Madrid sont tombés d'accord, l'annonce est pour bientôt

09:00
Ancienne sensation de la Pro League passée par Anderlecht et Bruges, il signe... au Vietnam

Ancienne sensation de la Pro League passée par Anderlecht et Bruges, il signe... au Vietnam

08:31
Anderlecht perd un jeune talent, qui rejoint Lille

Anderlecht perd un jeune talent, qui rejoint Lille

08:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 20/08: Trossard - Eze - Okoh Boniface

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 20/08: Trossard - Eze - Okoh Boniface

23:00

Plus de news

Les plus populaires

Bundesliga

 Journée 1
Bayern Munich Bayern Munich 22/08 RB Leipzig RB Leipzig
Union Berlin Union Berlin 23/08 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 23/08 Hoffenheim Hoffenheim
Eintracht Francfort Eintracht Francfort 23/08 Werder Brême Werder Brême
1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 23/08 Wolfsburg Wolfsburg
Freiburg Freiburg 23/08 FC Augsburg FC Augsburg
FC St. Pauli FC St. Pauli 23/08 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 24/08 1. FC Cologne 1. FC Cologne
B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 24/08 Hambourg Hambourg
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved