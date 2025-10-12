"On aurait dû investir dans un coach qui te fait gagner des titres" : Radja Nainggolan encore frustré de 2018

Souvenez-vous : au Mondial 2018, l'entraîneur des Diables Rouges de l'époque, Roberto Martínez, avait décidé de ne pas sélectionner Radja Nainggolan. Un choix que le coach espagnol avait justifié par des "raisons tactiques". Plus de sept ans plus tard, le Ninja n'a toujours pas digéré ce dossier.

L'ancien Diable Rouge est encore frustré de cette décision : "Il faut avancer dans la vie mais je n’ai jamais accepté cette excuse, et je ne l’accepterai jamais. Pour expliquer ce genre de décision, il faut dire les choses en face."

"Il m’a fait venir à l’aéroport de Rome, j’ai conduit pendant 50 minutes pour le voir. Et, là, il me dit qu’il ne me convoque pas car il ne peut pas me donner le rôle que j’avais à la Roma", explique-t-il au micro du Soir.

Avant de préciser : "Il ne me voulait pas comme remplaçant car il estimait que je pouvais faire du bruit sur le banc. ‘Comment ça ?’, je lui dis. ‘J’ai déjà fait des matchs comme remplaçant avec mon club. Je mérite d’être dans les 23’. Il n’a plus rien voulu me dire, notre échange a duré dix minutes puis il est reparti."

Dans ma carrière, c’est clairement un manque

Il voit cela comme une déception dans son aventure footballistique et évoque également le Mondial précédent : "Dans ma carrière, c’est clairement un manque de ne pas avoir disputé de Coupe du monde, que ce soit celle de 2014 ou celle de 2018."





Selon lui, la génération dorée peut avoir des regrets : "Oui, on peut en avoir. En fait, avec une équipe de cette qualité, je pense que la Belgique aurait dû investir dans un sélectionneur qui te fait gagner des titres. Il fallait donner cette possibilité à un pays comme la Belgique pour pouvoir gagner quelque chose. Cela ne fait peut-être pas partie de la mentalité belge mais il aurait fallu une plus forte motivation, une plus forte détermination, pour pousser cette équipe encore plus haut."