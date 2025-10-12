Un ancien joueur d'Anderlecht dans le dur : un club de Premier League suit sa situation de près

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

En manque de temps de jeu à Manchester United, Joshua Zirkzee songe à partir. À l'approche du Mondial 2026, l'ancien attaquant d'Anderlecht cherche un club où il jouera.

Pour Joshua Zirkzee, le temps commence à presser. À moins d’un an de la Coupe du monde 2026, l’attaquant néerlandais sait qu’il doit jouer pour espérer décrocher une place dans la sélection des Pays-Bas.

Arrivé à l'été 2024 en provenance de Bologne, Zirkzee n’a pas réussi à s’imposer à Manchester United. Malgré son potentiel, il n’a pas trouvé sa place dans l'effectif de Ruben Amorim. La saison dernière, il a inscrit sept buts et délivré trois passes décisives, un bilan correct mais pas suffisant pour convaincre le staff.

Partir pour jouer

Conscient qu’il lui faut du temps de jeu pour relancer sa carrière, le Néerlandais envisage un départ. Selon TBR Football, Sunderland serait prêt à lui offrir cette opportunité.

Zirkzee aimerait être prêté plutôt que transféré définitivement. Selon la même source, un retour en Serie A serait envisageable (Juventus ou Naples).

Amorim ne compte pas sur lui cette saison. L'ancien anderlechtois n'a joué que 74 minutes en Premier League, trois rencontres au total.