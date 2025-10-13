Du renouveau à Saint-Trond : le club reconstruit sa tribune emblématique

Photo: © photonews
Le STVV a annoncé le remplacement de la tribune Sud du Stayen, symbole fort pour plusieurs générations de supporters. Le club prévoit d'honorer cette page d'histoire dans les prochains mois.

Permis pour la reconstruction de la tribune Sud

Après une longue procédure, le permis de construire pour une nouvelle tribune Sud a été accordé. Le STVV confirme que cette décision garantit désormais la sécurité structurelle de la tribune visiteurs. "La nouvelle tribune permettra d’accueillir les supporters adverses de manière confortable et moderne", explique Sven Menten, manager de l’organisation des matchs, dans un communiqué officiel adressé à notre rédaction. Les travaux seront coordonnés avec le gestionnaire des infrastructures.

Pendant la période de construction, les supporters visiteurs seront temporairement déplacés. "Durant les travaux, les supporters adverses prendront place dans la partie droite de la tribune Est", précise Sven Menten. Des zones clairement délimitées seront prévues, avec une attention particulière portée à la sécurité et à l’expérience.

Une valeur historique pour les supporters du STVV

La tribune Sud, également connue sous le nom de "Jonagold-tribune", a longtemps été le lieu emblématique des groupes d’ambiance trudonnaires. "Avant la construction du nouveau Stayen, c’était le point de ralliement des supporters les plus fervents de Saint-Trond", explique le brand manager Bert Stas. Bien que ces supporters aient depuis été relogés ailleurs dans le stade, le souvenir de cette tribune reste vivace.

Lors du match contre le Beerschot la saison dernière, la tribune Sud a été occupée une dernière fois par les fans du STVV. "Ce fut une soirée empreinte de nostalgie que de nombreux supporters garderont longtemps en mémoire", se souvient Stas. Le club reconnaît la valeur émotionnelle de ce lieu et souhaite marquer son adieu de manière appropriée.

Visite guidée et cérémonie en hommage

Le STVV intégrera prochainement un passage par la tribune Sud dans le parcours permanent de la visite du stade. "En guise d’hommage final, nous ajouterons dans les prochains mois un passage par la tribune Sud au parcours fixe de nos visites guidées du stade", précise Bert Stas. Par ailleurs, une cérémonie symbolique d’adieu sera organisée avant le début des travaux.

Les détails concrets de cette cérémonie seront communiqués ultérieurement. "Avant le démarrage du chantier, nous organiserons également un moment symbolique d’adieu", conclut Bert Stas. Par cette initiative, le STVV entend honorer la valeur historique de cette tribune pour le club et ses supporters.

STVV

