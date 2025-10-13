L'Union sait ce qu'elle fait : les raisons de l'arrivée surprise de David Hubert au Parc Duden

L'Union Saint-Gilloise a pris tout le monde de court en nommant David Hubert comme successeur de Sébastien Pocognoli. Mais en observant la manière de travailler de la direction, le choix n'est pas si surprenant que cela.

10 octobre 2024 : David Hubert est confirmé comme entraîneur principal d'Anderlecht après avoir assuré l'intérim suite au limogeage de Brian Riemer. 13 octobre 2025 : David Hubert remplace Sébastien Pocognoli à la tête de l'Union Saint-Gilloise. Le mois des feuilles mortes et des premiers changements d'entraîneur a permis au Bruxellois de 37 ans de créer la surprise deux années de suite.

Sauf que là où tout le Lotto Park le réclamait à corps et à cri suite au contraste constaté par rapport à l'apathie qui régnait sous Riemer, personne n'avait vu venir la nouvelle pour sa promotion unioniste. Les questions n'ont pas tardé à affluer : Hubert reste un très jeune entraîneur et a connu un début de saison relativement difficile avec Louvain, actuel avant-dernier de D1A.

Lors de la deuxième journée de championnat, OHL avait d'ailleurs subi une petite raclée au Parc Duden, s'inclinant 5-0. Et vu l'agacement non dissimulé de György Csepregi sur les banquettes en bois à quelques mètres de la tribune de presse, l'appréciation du directeur sportif louvaniste en ce qui concerne la prestation de son équipe n'était pas bien difficile à estimer. Trois mois plus tard, David Hubert prépare le noyau unioniste au match contre Charleroi et à la réception de l'Inter Milan...au Lotto Park.





Les mauvaises langues auront vite fait d'avancer que la principale raison de son embauche est son passé anderlechtois. Après Anouar Ait El Hadj, Noah Sadiki ou même Siebe Van der Heyden, l'Union se fait un plaisir de relancer les profils dont le Sporting ne sait plus que faire. Mais pour Hubert, licencié en mars dernier à la surprise générale, ce serait évidemment caricatural.

Un plan B mais pas seulement

D'abord, il faut comprendre que pour l'Union, le temps commençait à tourner avant le match de samedi. Après s'être heurtée à un mur dans le dossier Rik De Mil, la direction se devait d'agir vite avant la rencontre du weekend. Et en cours de saison, les profils disponibles ne courent pas les rues.

Les Saint-Gillois ont donc été chercher un entraîneur en poste ailleurs. Et s'ils ont fait cet effort pour Hubert, c'est qu'il coachait plusieurs cases. Depuis son retour parmi l'élite, l'Union a toujours privilégié des entraîneurs belges ou connaissant bien le championnat comme Alexander Blessin.

Les heureux élus ont également toujours été des entraîneurs relativement peu expérimentés : Geraerts et Pocognoli n'avaient jamais pris en charge une équipe première comme entraîneur principal, Blessin n'avait connu qu'Ostende et le Genoa depuis son écolage à Leipzig. En matière d'expérience, Hubert est donc même dans la moyenne haute.

Des entraîneurs jeunes dont l'Union s'assure au préalable qu'ils s'inséreront bien dans le modèle qui fait le succès du club depuis des années. Avec ses idées novatrices, le président Alex Muzio a mis en place un système de recrutement bien particulier. Les informations collectées sur ses cibles lui permettent d'attirer des joueurs passés sous les radars parfaitement adaptés pour le football que l'Union s'évertue à perpétuer au fil des saisons.

Cela vaut également pour les entraîneurs, dont le football doit correspondre aux caractéristiques des joueurs recrutés et à la philosophie maison. David Hubert semble à son tour pouvoir se fondre dans le moule. Le désormais ex-entraîneur de Louvain a opté pour un système relativement similaire en 3-4-1-2 à Den Dreef. Le tout avec la volonté de récupérer très haut. Un jeu risqué pas franchement couronné de succès depuis le début de saison, en témoigne la manière avec laquelle l'Union à la sauce Pocognoli a contourné le pressing des Universitaires en début de saison.

L'intensité a ainsi souvent pris le pas sur la qualité. Mais avec un noyau plus riche et plus habitué à ce style de jeu, Hubert pourrait bien se retrouver dans son élément. Reste que l'Union n'en est pas moins dans l'inconnue pour autant. Car même si le nouvel entraîneur semble compatible, faire prendre la greffe en cours de saison est plus délicat. D'autant qu'au Parc Duden, le dernier entraîneur nommé en cours d'exercice est...Grégory Vanmelkebeke (assistant de Felice Mazzu au White Star dans une autre vie et actuel entraîneur de Kraainem) en 2015.