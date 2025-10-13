OFFICIEL : encore gardien du PSG en 2024, il met un terme à sa carrière

OFFICIEL : encore gardien du PSG en 2024, il met un terme à sa carrière
Photo: © photonews
Alexandre Letellier a officiellement annoncé qu'il mettait un terme à sa carrière de footballeur professionnel. L'ancien troisième gardien du PSG était sans club depuis son départ du club parisien à l'été 2024.

Le portier précise qu'il avait récemment continué à s'entraîner en solitaire : "Après une année entière passée à travailler seul, à la recherche d’un nouveau projet, et après une longue réflexion, il est temps de prendre la décision de refermer la page de ma carrière de joueur professionnel. J’ai eu la chance de vivre de ma passion pendant 15 ans, de gagner des titres et de côtoyer des joueurs extraordinaires."

"Une décision difficile tant le football m’a apporté : émotions, amitiés, leçons de vie et souvenirs qui resteront gravés à jamais", souligne-t-il.

Il avait été laissé libre par le PSG à l'été 2024. En quatre ans dans le club parisien, il n'a pris part qu'à un total de deux rencontres, toutes compétitions confondues. Il avait été mis à l'essai à Nantes lors de l'été 2024, mais le portier français n'avait pas convaincu.

Dans un communiqué, il a remercié toutes les personnes qui ont été importantes pour lui dans sa carrière : sa femme, sa famille, ses amis de toujours, les présidents, les dirigeants, les coachs, les entraîneurs des gardiens, les membres du staff, les médecins, les kinés, les intendants, les salariés, les joueurs, tous les clubs dans lesquels il a évolué, les supporters et Jimmy (celui qui l’accompagne depuis un an dans l'espoir de trouver un projet). L'homme de 34 ans avait à cœur de remercier tout le monde.

Ce n’est pas un adieu au football…

"Ce n’est pas un adieu au football… simplement la fin d’un grand chapitre. Cette passion fera toujours partie de moi, d’une manière ou d’une autre. Du fond du cœur : merci à tous", conclut-il dans un post sur son compte Instagram. 

