OFFICIEL : l'Union Saint-Gilloise recrute un nouveau gardien

Alors que tous les regards à l'Union Saint-Gilloise sont portés sur l'arrivée de David Hubert, le club bruxellois a également annoncé une autre nouvelle ce lundi après-midi : Jens Teunckens a été officialisé en tant que nouveau portier du club.

Sans club depuis le 1er juillet 2025, Jens Teunckens s’engage pour une saison avec les Unionistes. Il occupera le rôle de quatrième gardien.

La saison dernière, le portier évoluait du côté du Lierse en Challenger Pro League. Il n’a cependant pas disputé la moindre rencontre.

Son parcours

Lors de l’exercice 2023-2024, il avait été titulaire pendant la presque intégralité de la saison avec la même équipe. Le portier est également passé par le RKC Waalwijk (2021-2022), l’AEK Larnaca (2020-2021), l’Antwerp (2018-2020) et le Club de Bruges (2015-2018).

"Il rejoint désormais notre groupe de gardiens de but afin d’aider l’équipe, notamment à l’entraînement", précise l’équipe bruxelloise.

On ne devrait pas le voir beaucoup sur les terrains, si ce n’est très probablement pas du tout cette saison en Pro League. Cette expérience pourrait cependant bien être enrichissante pour la carrière de Jens Teunckens.