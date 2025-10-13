Une lueur d'espoir ? Un joueur de l'Antwerp partage un message encourageant après sa terrible blessure

Le retour de Geoffrey Hairemans au Royal Antwerp FC ne pouvait pas plus mal se passer. Lors de son premier match, il s'est immédiatement blessé gravement. Mais aujourd'hui, une bonne nouvelle se profile enfin au bout du tunnel.

Geoffry Hairemans est revenu cet été à l’Antwerp après une période passée au KV Malines. Il a rejoint le Great Old libre de tout contrat.

En pleine rééducation

Lors de ses débuts au Bosuil face à Willem II, tout a malheureusement mal tourné lors d’un match amical de préparation. Il a subi une grave blessure aux ligaments croisés.

Fin juillet, il a immédiatement été opéré et depuis, il poursuit calmement sa rééducation en vue de son avenir à l’Antwerp, avec qui il est sous contrat jusqu’en juin 2027.

Geoffrey Hairemans de retour sur le tapis de course

Hairemans sera indisponible pendant au moins six mois — il a lui-même entouré la date du 7 février 2026 dans son agenda, jour où l’Antwerp affrontera le KV Malines. Sa présence ce week-end-là reste incertaine, mais une première étape encourageante a été franchie.

Dix semaines et demie après sa blessure, il a pu recourir pour la première fois, comme on peut le voir dans ses stories Instagram. Une nouvelle étape positive dans une rééducation qui, pour l’instant, se déroule selon le plan prévu.