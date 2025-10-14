🎥 "Je suis assez excité de pouvoir mettre ça en place" : les premiers mots de Sébastien Pocognoli à Monaco

Sébastien Pocognoli s'est exprimé pour la première fois depuis son arrivée à l'AS Monaco. Le coach belge a accordé une interview au micro de sa nouvelle équipe.

Le désormais ancien entraîneur de l'Union Saint-Gilloise est prêt à montrer ce dont il est capable avec la formation de Ligue 1 : "Très excité, ambitieux, réaliste aussi par rapport à où j’arrive, dans ce magnifique club avec beaucoup d’ambition."

"L’AS Monaco, ça m’évoque tout d’abord un magnifique centre de formation, avec des pépites formées au fur et à mesure des décenniees. Donc déjà, ça, c’est quelque chose qui me tient à cœur. J’ai été un jeune joueur et j’ai pu sortir grâce à une belle académie en Belgique", poursuit-il.

"Il va falloir faire vite, mais bien, et être clair sur ma demande vis-à-vis des joueurs par rapport au style de jeu. Être précis, parce que le temps est compté par rapport à la mise en place."

J’aime le football dominant avec et sans ballon

Sébastien Pocognoli a ensuite parlé de son style favori : "J’aime le football dominant avec et sans ballon, basé sur une pression haute, une maîtrise du ballon, couplée aux transitions rapides en fonction de l’adversaire. Et je suis assez excité de pouvoir mettre ça en place, et de prendre ce nouveau départ."





La première rencontre des Monégasques sous la houlette de l’entraîneur belge est programmée pour ce samedi. Le club français se déplacera à Angers, qui est avant-dernier du championnat. Une rencontre qui reste cependant piégeuse et pour laquelle l'AS Monaco devra être solide.