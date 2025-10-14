🎥 "Je suis assez excité de pouvoir mettre ça en place" : les premiers mots de Sébastien Pocognoli à Monaco

🎥 "Je suis assez excité de pouvoir mettre ça en place" : les premiers mots de Sébastien Pocognoli à Monaco
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Sébastien Pocognoli s'est exprimé pour la première fois depuis son arrivée à l'AS Monaco. Le coach belge a accordé une interview au micro de sa nouvelle équipe.

Le désormais ancien entraîneur de l'Union Saint-Gilloise est prêt à montrer ce dont il est capable avec la formation de Ligue 1 : "Très excité, ambitieux, réaliste aussi par rapport à où j’arrive, dans ce magnifique club avec beaucoup d’ambition."

"L’AS Monaco, ça m’évoque tout d’abord un magnifique centre de formation, avec des pépites formées au fur et à mesure des décenniees. Donc déjà, ça, c’est quelque chose qui me tient à cœur. J’ai été un jeune joueur et j’ai pu sortir grâce à une belle académie en Belgique", poursuit-il.

"Il va falloir faire vite, mais bien, et être clair sur ma demande vis-à-vis des joueurs par rapport au style de jeu. Être précis, parce que le temps est compté par rapport à la mise en place."

J’aime le football dominant avec et sans ballon

Sébastien Pocognoli a ensuite parlé de son style favori : "J’aime le football dominant avec et sans ballon, basé sur une pression haute, une maîtrise du ballon, couplée aux transitions rapides en fonction de l’adversaire. Et je suis assez excité de pouvoir mettre ça en place, et de prendre ce nouveau départ."

La première rencontre des Monégasques sous la houlette de l’entraîneur belge est programmée pour ce samedi. Le club français se déplacera à Angers, qui est avant-dernier du championnat. Une rencontre qui reste cependant piégeuse et pour laquelle l'AS Monaco devra être solide.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Sébastien Pocognoli

Plus de news

📷 Quand un rongeur s'incruste sur la pelouse lors du match Pays de Galles - Belgique

📷 Quand un rongeur s'incruste sur la pelouse lors du match Pays de Galles - Belgique

15:00
Nicolas Raskin, le Diable Rouge le plus sous-estimé ?

Nicolas Raskin, le Diable Rouge le plus sous-estimé ?

14:40
Conscient des critiques : les mots de Sébastien Pocognoli aux supporters de l'Union Saint-Gilloise

Conscient des critiques : les mots de Sébastien Pocognoli aux supporters de l'Union Saint-Gilloise

07:40
"Je pensais qu'il serait plus assidu" : Thomas Meunier piquant pour répondre aux promesses d'enfer des Gallois Interview

"Je pensais qu'il serait plus assidu" : Thomas Meunier piquant pour répondre aux promesses d'enfer des Gallois

14:20
Simon Mignolet est impressionné par un Diable Rouge : "Il pourrait devenir inarrêtable"

Simon Mignolet est impressionné par un Diable Rouge : "Il pourrait devenir inarrêtable"

14:00
1
La tension monte autour de DAZN : Proximus et Telenet font entendre leur voix

La tension monte autour de DAZN : Proximus et Telenet font entendre leur voix

13:00
Felice Mazzu séduit par un Diable décrié : "Le tout, c'est de le faire jouer dans sa meilleure position"

Felice Mazzu séduit par un Diable décrié : "Le tout, c'est de le faire jouer dans sa meilleure position"

12:40
Sébastien Pocognoli était déjà en contact avec l'AS Monaco depuis un petit moment

Sébastien Pocognoli était déjà en contact avec l'AS Monaco depuis un petit moment

22:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 14/10: Teunckens

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 14/10: Teunckens

11:41
"C'est quoi encore, ces conneries ?" : quand Thomas Meunier se fait piéger en beauté

"C'est quoi encore, ces conneries ?" : quand Thomas Meunier se fait piéger en beauté

12:20
Né en Belgique, un ancien de Pro League verra le Mondial, mais pas avec les Diables : "Jamais eu de contacts"

Né en Belgique, un ancien de Pro League verra le Mondial, mais pas avec les Diables : "Jamais eu de contacts"

12:00
Même sélectionné par Roberto Martinez : le parcours fou de la dernière recrue surprise de l'Union

Même sélectionné par Roberto Martinez : le parcours fou de la dernière recrue surprise de l'Union

11:41
📷 Le groupe vit bien : les images de la pizzaparty dans le jet privé de Thibaut Courtois

📷 Le groupe vit bien : les images de la pizzaparty dans le jet privé de Thibaut Courtois

11:20
Voici les chiffres derrière la signature de Sébastien Pocognoli à Monaco

Voici les chiffres derrière la signature de Sébastien Pocognoli à Monaco

21:00
De l'Ouzbékistan au Cap-Vert : voici les 22 pays déjà qualifiés pour la Coupe du Monde 2026

De l'Ouzbékistan au Cap-Vert : voici les 22 pays déjà qualifiés pour la Coupe du Monde 2026

11:00
Garcia suspendu pour son coup de sang : voici qui prendra le relais au Kazakhstan

Garcia suspendu pour son coup de sang : voici qui prendra le relais au Kazakhstan

10:30
Ni David Hubert, ni Rik De Mil : voici l'entraîneur que l'Union avait placé tout en haut de sa liste

Ni David Hubert, ni Rik De Mil : voici l'entraîneur que l'Union avait placé tout en haut de sa liste

10:00
"Personne n'a été plus impressionnant que lui" : les médias gallois unanimes sur la prestation des Diables

"Personne n'a été plus impressionnant que lui" : les médias gallois unanimes sur la prestation des Diables

09:30
Une semaine décisive pour Anderlecht : un ancien de la maison sur le retour, Coucke a choisi son président

Une semaine décisive pour Anderlecht : un ancien de la maison sur le retour, Coucke a choisi son président

09:00
Assurément le tournant de la victoire des Diables : "Il faudrait revoir cette règle"

Assurément le tournant de la victoire des Diables : "Il faudrait revoir cette règle"

08:30
1
Yari Verschaeren évoque son statut de remplaçant, son état d'esprit et... sa situation contractuelle

Yari Verschaeren évoque son statut de remplaçant, son état d'esprit et... sa situation contractuelle

08:00
Le Kazakhstan aide les Diables, un ancien d'Eupen surprend la France : les autres résumés de la soirée

Le Kazakhstan aide les Diables, un ancien d'Eupen surprend la France : les autres résumés de la soirée

07:20
Nicolas Raskin aux anges : "C'est un conte de fées, je ne veux pas rater Sclessin" Interview

Nicolas Raskin aux anges : "C'est un conte de fées, je ne veux pas rater Sclessin"

06:00
Encore le grand gagnant aux yeux de Rudi Garcia ? "Un joueur précieux, je l'ai choisi dès le départ"

Encore le grand gagnant aux yeux de Rudi Garcia ? "Un joueur précieux, je l'ai choisi dès le départ"

07:00
Un jeune crack belge inscrit son premier but lors de son premier match avec sa nouvelle équipe... en Suède

Un jeune crack belge inscrit son premier but lors de son premier match avec sa nouvelle équipe... en Suède

06:40
"Michel Preud'homme, un homme ridicule" : un entraîneur de Pro League plus calme qu'avant ?

"Michel Preud'homme, un homme ridicule" : un entraîneur de Pro League plus calme qu'avant ?

06:20
Doku excellent, Raskin en patron et Trossard surprenant : les notes des Diables après le succès à Cardiff Analyse

Doku excellent, Raskin en patron et Trossard surprenant : les notes des Diables après le succès à Cardiff

23:10
En enfer, puis au paradis : la Belgique s'impose à Cardiff et se qualifie presque pour la Coupe du monde 2026

En enfer, puis au paradis : la Belgique s'impose à Cardiff et se qualifie presque pour la Coupe du monde 2026

22:45
L'Union incapable de faire ce que Charleroi a réussi pour Rik De Mil ? Attention à ne pas se tromper de combat Analyse

L'Union incapable de faire ce que Charleroi a réussi pour Rik De Mil ? Attention à ne pas se tromper de combat

18:20
"J'ai l'impression d'avoir évolué dans un environnement instable" : Marcus Rashford vide son sac

"J'ai l'impression d'avoir évolué dans un environnement instable" : Marcus Rashford vide son sac

22:00
"On avait une liste de 17 noms" : la direction de l'Union SG s'exprime sur le départ de Sébastien Pocognoli

"On avait une liste de 17 noms" : la direction de l'Union SG s'exprime sur le départ de Sébastien Pocognoli

19:00
2
Brian Riemer séduit en Angleterre grâce aux bonnes performances du Danemark

Brian Riemer séduit en Angleterre grâce aux bonnes performances du Danemark

21:40
Du renouveau à Saint-Trond : le club reconstruit sa tribune emblématique

Du renouveau à Saint-Trond : le club reconstruit sa tribune emblématique

21:20
Comme chez les Francs Borains et à Seraing ? Voilà pourquoi Manu Ferrera relance Arnauld Mercier à l'Olympic

Comme chez les Francs Borains et à Seraing ? Voilà pourquoi Manu Ferrera relance Arnauld Mercier à l'Olympic

20:40
"Les valeurs de David Hubert correspondent à celles de l'Union" : le président justifie le choix du club

"Les valeurs de David Hubert correspondent à celles de l'Union" : le président justifie le choix du club

20:20
OFFICIEL : encore gardien du PSG en 2024, il met un terme à sa carrière

OFFICIEL : encore gardien du PSG en 2024, il met un terme à sa carrière

20:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 11
Standard Standard 17/10 Antwerp Antwerp
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 18/10 Westerlo Westerlo
OH Louvain OH Louvain 18/10 FC Bruges FC Bruges
Union SG Union SG 18/10 Charleroi Charleroi
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 19/10 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 19/10 KV Malines KV Malines
STVV STVV 19/10 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 19/10 La Gantoise La Gantoise
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved