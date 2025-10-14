"Cela nous brise le cœur" : les frères Lukaku confrontés à des tensions familiales

Les funérailles de Roger Lukaku, prévues en Belgique, ont été annulées. Le corps du père de Romelu et Jordan n'a pas été rapatrié.

Roger Lukaku, ancien footballeur et père de Romelu et Jordan, est décédé le 29 septembre en République démocratique du Congo, à l’âge de 58 ans. Le corps devait être rapatrié en Belgique pour une cérémonie, mais ça n’a pas été possible.

Colère des deux frères

Dans un message commun publié sur Instagram, les frères Lukaku ont expliqué la situation. "Comme vous le savez peut-être, nous avions prévu d'organiser les funérailles ce vendredi. Cependant, en raison de certaines décisions prises à Kinshasa, celles-ci n'auront pas lieu en Belgique."

Ils ont exprimé leur profonde tristesse : "Cela nous brise le cœur de ne pas pouvoir l'accompagner dignement dans son dernier repos." Deux fils impuissants, loin de leur père.

Les frères ont dénoncé les tensions autour du rapatriement : "Certaines personnes ont voulu saboter ça. Nous comprenons pourquoi notre père nous tenait éloignés de plusieurs membres de la famille."

L'équipe Walfoot adresse ses sincères condoléances à la famille Lukaku et rend hommage à Roger Lukaku.