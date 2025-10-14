La tension monte autour de DAZN : Proximus et Telenet font entendre leur voix

Les tensions entre DAZN, la Pro League et les opérateurs télécoms continuent de s'intensifier. Le service de streaming menace de ne pas honorer son accord tant qu'aucun compromis n'aura été trouvé avec Proximus ou Telenet, ce qui provoque une grande inquiétude dans le football belge.

DAZN est venu avec une très mauvaise nouvelle la semaine dernière : le groupe médiatique a informé la Pro League qu’il ne pourrait pas honorer son contrat concernant les droits télévisés. En cause : aucun accord n’a encore été trouvé avec une autre chaîne.

Voici la situation. Dans le contrat liant DAZN à la Pro League, il est clairement stipulé que l’entreprise devait conclure un accord commercial viable avec au moins deux autres diffuseurs, comme Telenet ou Proximus par exemple.

Toujours aucun accord à ce jour

Cet accord est essentiel pour assurer la rentabilité de DAZN. Proximus a confirmé à La Dernière Heure que les discussions se poursuivaient : "Les négociations sont en cours, mais il reste des points de blocage. Il n’y aura d’accord que lorsque tout sera réglé."

De son côté, Telenet reste ferme : "Rien de nouveau. Nous restons intéressés, mais seulement à des conditions équitables." DAZN, de son côté, n’a pas souhaité commenter.

Le principal point de désaccord avec Proximus concernerait les modalités de paiement. DAZN souhaiterait recevoir une importante somme à l’avance, tandis que Proximus préférerait un paiement échelonné sur une plus longue période. Selon La Dernière Heure, une source proche de DAZN dément toutefois cette version.