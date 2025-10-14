L'organe des supporters du Standard, La Famille des Rouches, a élu son nouveau président

L'organisation officielle qui représente et rassemble les différentes équipes de supporters du Standard, La Famille des Rouches, a un nouveau président ! Ce dernier a été élu ce lundi soir.

Il s'agit d'Alain Renard, selon Sudinfo. Le nouveau président était jusqu'alors trésorier et secrétaire de l’organe de fans.

Alain Renard faisait partie des huit candidats à la présidence, parmi lesquels il y avait six hommes et deux femmes. Un vote a été réalisé et c’est donc lui qui a été l’heureux élu.

Grégory Ancart ne s’était pas représenté

Le président précédent, Grégory Ancart, ne s’était quant à lui pas représenté. Il était donc certain qu’il allait y avoir un successeur.

Le nouveau président est lancé pour un mandat de trois ans. Le vice-président, Didier Stevens, reste au même poste.

Le club liégeois aura bien vite besoin de ses supporters. Ce vendredi, la Pro League fait son retour après la trêve avec un joli Standard - Antwerp. Coup d’envoi à 20h45 à Sclessin.