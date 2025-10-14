Même sélectionné par Roberto Martinez : le parcours fou de la dernière recrue surprise de l'Union

C'est le genre d'histoire que le football peut parfois écrire sans pitié. Jens Teunckens, autrefois le plus grand talent de gardien de but de sa génération, a dû attendre pour retrouver un club à 27 ans, en tant que quatrième gardien à l'Union.

Pour beaucoup, cela n'est qu'une simple note en bas de page dans les nouvelles de transferts, mais derrière cette brève info se cache l'histoire d'une carrière qui n'a jamais vraiment décollé.

Jens Teunckens has joined the club as fourth-choice goalkeeper until the end of the season.



Welcome Jens. 💛💙



🔗 More information https://t.co/VPTDS7W8zL pic.twitter.com/oAFuJiub9i — Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) October 13, 2025

Dans les équipes nationales de jeunes, Jens Teunckens était toujours au-dessus de Gaëtan Coucke et Mile Svilar dans l'ordre hiérarchique. Il était le numéro un des U17 belges qui ont décroché le bronze à la Coupe du Monde 2015 au Chili — une performance qui l'a propulsé comme le grand espoir pour le futur poste de gardien de but. Les attentes étaient grandes, le chemin semblait tracé.

Cependant, cela s'est compliqué en chemin. Au Club Bruges, où il a été formé, il est resté bloqué dans l'effectif espoir, le passage en équipe première s'est avéré difficile à gérer. À l'Antwerp non plus, la transition n'a pas été simple malgré son immense potentiel. Pourtant, la fédération continuait à le suivre avec grand intérêt, Roberto Martinez l'a même sélectionné à deux reprises chez les Diables, en 2019 puis 2020.





Teunckens revient de très loin

La plupart des matchs de sa carrière, il les a joués au Lierse, où il était initialement titulaire, mais qui a fini par le reléguer dans le noyau B. Un tournant : Teunckens a disparu des radars et est resté des mois sans club.

Auparavant, le natif de Geel s'est aussi tourné vers l'étranger, signant tour à tour à l'AEK Larnaca (Chypre) et au RKC Waalwijk, mais il n'a trouvé de stabilité nulle part. Pourtant, il a continué à s'entraîner, espérer et se tenir prêt. Cela a longtemps semblé vain, jusqu'à ce que l'Union Saint-Gilloise prenne contact avec lui cette semaine.

La direction cherchait un renfort supplémentaire pour ses gardiens et s'est tourné vers Teunckens, libre de tout contrat. Il a signé un contrat jusqu'à la fin de la saison et sera le quatrième gardien, principalement pour l'entraînement. Sur le papier, un rôle modeste, mais en réalité, une chance de retrouver une structure professionnelle et de partager de l'expérience avec de jeunes gardiens de but.

Pour Teunckens, c'est un nouveau départ, une occasion de refaire partie d'une équipe ambitieuse, loin de l'anonymat dans lequel il menaçait de tomber. L'histoire de Jens Teunckens est celle d'une promesse qui n'a jamais véritablement éclos, mais aussi de persévérance et d'amour pour le jeu. De la Coupe du Monde U17 au Chili jusqu'aux entraînements au parc Duden, le chemin aura été atypique, mais il ne s'agit sans doute pas du dernier chapitre.