Perdre tous ses matchs et aller au Mondial 2026 ? Un pays européen pourrait vivre un miracle

Et si le plus petit pays d'Europe vivait un miracle ? Malgré des résultats catastrophiques, Saint-Marin peut rêver d'une place en barrages pour le Mondial 2026.

Non, ce n’est pas une blague : Saint-Marin peut rêver de jouer la Coupe du monde 2026. Ce tout petit pays de 34 000 habitants. Ses joueurs ne sont pas professionnels, ils ont tous un autre métier à côté. Niveau stats ? Sept défaites en sept matchs.

Merci la Ligue des Nations ?

Un petit espoir existe grâce à la Ligue des Nations. Saint-Marin avait réussi à finir premier de son groupe devant le Liechtenstein et Gibraltar. Ce classement pourrait lui ouvrir une porte vers les barrages du Mondial, si plusieurs conditions sont réunies.

Pour que le miracle ait lieu, il faut que l’Irlande du Nord termine deuxième de son groupe devant la Slovaquie. Si ça se produit, Saint-Marin ferait un pas de plus vers un scénario complètement fou.

L’autre condition dépend de la Roumanie. Si les Roumains terminent deuxièmes de leur groupe devant la Bosnie-Herzégovine, tout resterait possible. Les deux équipes se jouent en novembre. Le plus fou ? Saint-Marin devra jouer contre la Roumanie et une défaite devrait les rapprocher des barrages.

Oui, vous avez bien compris : perdre un match pourrait faire entrer Saint-Marin dans l’histoire. Une histoire incroyable, presque impossible.