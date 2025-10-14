Un jeune crack belge inscrit son premier but lors de son premier match avec sa nouvelle équipe... en Suède

Un jeune crack belge inscrit son premier but lors de son premier match avec sa nouvelle équipe... en Suède
Photo: Bajenklicken
Leon Smars, jeune talent belge né en 2009, a inscrit son premier but lors de son premier match en Suède sous les couleurs d'Hammarby le week-end dernier.

Leon Smars est un joueur belge qui évolue aussi bien au poste d'ailier gauche que droit. Cet été, il a quitté le Chicago Fire pour rejoindre l'Europe.

Avec l'équipe U16, il a disputé son tout premier match ce weekend. Son équipe affrontait l'AIK Fotboll à domicile. Un match sur le papier pas des plus évidents, mais son équipe s'en est bien sortie. 

La victoire à la clé

Le score final a été de 3-1 en faveur de l'équipe de Leon Smars. Cerise sur le gâteau pour le crack belge : il a inscrit son premier but.

Difficile de faire beaucoup mieux pour des débuts ! Cette rencontre devrait lui permettre d'engranger de la confiance en vue de la suite de la saison.

Les autres buts de la rencontre côté Hammarby sont signés Hugo Hoffsten et Felix Gertell Bjernval. Ce succès permet à l'équipe de jeunes de se qualifier pour les demi-finales.

