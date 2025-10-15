C'est officiel : Michael Verschueren succède à Wouter Vandenhaute au RSC Anderlecht

Michael Verschueren est de retour à Anderlecht. L'ancien directeur sportif et fils de Michel Verschueren revient par la grande porte, cette fois en tant que président du club.

Le RSC Anderlecht a officialisé ce mercredi soir un nouveau changement, cette fois attendu, au sommet de son organigramme.

En effet, Kenneth Bornauw (43 ans), ancien CEO non-sports, revient au club dans le costume de CEO du Sporting. Surtout, Michael Verschueren (55 ans), ex-directeur sportif de 2018 à 2020, revient par la grande porte en tant que président.

Il succède ainsi à Wouter Vandenhaute, qui avait présenté sa démission en septembre dernier. Une démission rapidement acceptée par le Conseil d'Administration, et suite à laquelle Marc Coucke avait repris la main pour replacer ses pions au sein du club.

Le reste de l'organigramme se composera de Tim Borguet (CEO Sports) et Isabelle Van Den Eede (CEO non-sports). Olivier Renard, lui, reste directeur sportif du RSC Anderlecht, même si ces nouveaux bouleversements le laissent bien fragilisé.

Michael Verschueren est bien sûr le fils de Michel Verschueren, ancien manager sportif emblématique du club entre 1980 et 2003, décédé en septembre 2022. De 2018 à 2020, il était directeur sportif du club, tandis que de 2010 à 2023, il siégait au Conseil d'Administration.