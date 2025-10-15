Neuf sur neuf : la semaine parfaite des U17 belges

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Les U17 belges ont terminé leur première phase de qualification avec un sans-faute : 9 points sur 9.

Lors de la première phase de qualification, les U17 jouaient leur place pour le tour élite. Pour y arriver, ils devaient finir dans les deux premiers de leur groupe

Xander Dierckx et Kiyan Achahbar font la différence

Après une petite victoire contre la Moldavie, la Belgique a poursuivi avec un succès 6-0 face à la Biélorussie. Mardi, les Diablotins ont terminé en beauté en battant la Norvège pour le match décisif de la première place.

9 sur 9 pour les Diablotins

À dix minutes du terme, le score était bloqué à 0-0. Xander Dierckx et Kiyan Achahbar ont frappé coup sur coup, offrant une belle victoire 2-0 aux jeunes Diables.

Avec 9 points sur 9 et aucun but encaissé en trois matchs, les U17 belges ont impressionné cette semaine. Pour ce qui est des autres classes, les U19 ont fait match nul 2-2 contre les États-Unis.