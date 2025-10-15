Paul Pogba bientôt entraîné par Sébastien Pocognoli ? Il faudra encore un peu patienter

Paul Pogba bientôt entraîné par Sébastien Pocognoli ? Il faudra encore un peu patienter
Photo: AS Monaco
C'est désormais confirmé : Paul Pogba ne fera pas son retour face à Angers ce samedi. Le milieu français est victime d'une alerte musculaire aux quadriceps de la cuisse droite.

Le directeur général du club monégasque, Thiago Scuro, a révélé qu'il serait encore absent un petit moment : "Paul a eu un petit problème qui va lui coûter au moins deux semaines de plus."

"C'est le premier épisode négatif depuis qu'on a commencé le processus avec lui. Comme il n'est pas en activité depuis longtemps, ça peut arriver. Ce n'est pas la fin du monde. On a juste retardé son retour pour qu'il soit mieux préparé", a-t-il poursuivi en conférence de presse. 

Paul Pogba a retrouvé N'Golo Kanté

L'international français n'est d'ailleurs actuellement pas en France. Sur les réseaux sociaux, la "Pioche" a partagé plusieurs photos de lui à Dubaï et à La Mecque. Il a notamment publié une vidéo sur Instagram aux côtés de son vieil ami N'Golo Kanté, lui montrant sa boule à zéro.

Nouveau coach de l'AS Monaco depuis ce 11 octobre, Sébastien Pocognoli a dirigé ce mardi en fin d'après-midi sa toute première séance d'entraînement. Quinze minutes de cette dernière étaient d'ailleurs ouvertes à la presse.

Le premier match du coach belge à la tête des Monégasques est donc prévu pour ce samedi. L'AS Monaco se déplacera à Angers pour le compte de la huitième journée de championnat.

