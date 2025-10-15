Qui pour remplacer David Hubert ? OHL aurait trouvé deux candidats

OHL se lance dans la recherche d'un nouvel entraîneur pour relancer l'équipe après le départ surprise de David Hubert.

Traditionnellement, des noms comme Jonas De Roeck, Peter Maes ou Felice Mazzu reviennent à chaque changement d’entraîneur, mais à OHL, on mise sur des entraîneurs plus jeunes.

Timmy Simons et Hernán Losada sont cités comme possibles candidats, même si ça reste pour l’instant au stade de rumeur. La direction voudrait privilégier des entraîneurs ayant un lien fort avec le championnat belge.

Somers a plus de temps

L’intérim est assuré par Hans Somers, actuellement responsable de l’académie du club. Pendant son intérim la saison dernière, il avait convaincu la direction en menant l’équipe sur une belle série sans défaite, avec une victoire 5-0 contre Zulte Waregem.

En nommant Somers comme solution provisoire, OHL se donne du temps pour chercher calmement un entraîneur. Le club ne veut pas se précipiter.

Dans les prochains matchs, à commencer par celui contre le Club de Bruges, Somers sera sur le banc. Ses résultats pourraient influencer le choix final de la direction.