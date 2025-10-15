Suffisant pour les relancer ? L'Olympic Charleroi annonce une grande nouvelle

L'Olympic Charleroi vit une saison de cauchemar, mais n'est pas aidé par le fait de ne pas avoir pu évoluer dans "son" stade. Une anomalie enfin réparée.

En accédant à la Challenger Pro League, beaucoup pointaient que l'Olympic Charleroi avait brûlé des étapes. C'était certainement vrai en ce qui concernait la Neuville, le stade historique des Dogues, qui ne disposait pas des infrastructures exigées par le football professionnel belge.

Cette saison, l'Olympic, en plus de vivre de sacrés remous en coulisses, se retrouvait donc exilé dans le stade du voisin, le Stade du Pays de Charleroi. Pas de quoi aider, sur le plan sportif, un club en grande difficulté et qui n'a pris jusqu'ici qu'un seul petit point en championnat.

Mais après cette nouvelle trêve internationale, les choses vont enfin changer. L'Olympic Charleroi a en effet officialisé la bonne nouvelle ce mercredi : la rencontre de ce vendredi face à l'AS Eupen se déroulera bel et bien à la Neuville.

Après le feu vert de la ville et des autorités, c'est désormais la fédération qui a en effet confirmé aux Dogues qu'ils pourraient retrounver leurs pénates.

Reste à voir si ce nouveau départ, qui se fera également sous la direction d'un nouveau coach, Arnauld Mercier, permettra à l'Olympic de combler le retard au classement. Les Carolos ont deux points de retard sur le Club NXT et quatre sur le RFC Seraing.