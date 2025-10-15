Surprenant, mais Bruges se frotte les mains : une Gazelle parmi les 25 nominés au Golden Boy

Photo: © photonews
Le média italien Tuttosport a désigné sa traditionnelle liste du Golden Boy, qui élit le plus grand talent européen de moins de 21 ans. Le grand favori est Désiré Doué, mais parmi les 25 candidats, on retrouve un joueur... du Club de Bruges.

Comme chaque année, le média italien Tuttosport a dévoilé cette semaine les 25 joueurs candidats au trophée du Golden Boy. Désignés, pour 20 d'entre eux, par les statistiques du Golden Boy Index, ils sont rejoints par cinq "wild card" sélectionnées par les journalistes de Tuttosport.

Dans cette liste (que vous pouvez retrouver au complet ici), on trouve naturellement les grands favoris : Désiré Doué, Warren Zaïre-Emery et Senny Mayulu (PSG),  Arda Güler, Dean Huijsen et Franco Mastantuono (Real Madrid), Pau Cubarsi (FC Barcelone) ou encore Kenan Yildiz (Juventus).

Mais parmi les cinq wild cards se situe une petite surprise pour le public belge. Tuttosport a en effet sélectionné... Aleksandar Stankovic, milieu de terrain serbe du FC Bruges. Une belle reconnaissance, certainement liée à la formation de Stankovic à l'Inter Milan et à la belle cote qu'il y conserve.

Le Club de Bruges peut bien sûr se frotter les mains de cette nomination, qui attirera (encore plus) les projecteurs sur Aleksandar Stankovic, auteur d'un début de saison prometteur. Acheté 9,5 millions, un sacré investissement, le fils de Dejan Stankovic est déjà estimé à 13 millions par Transfermarkt mais devrait en rapporter bien plus d'ici quelques années.

La cérémonie de remise du Golden Boy se déroulera début décembre à Turin. Selon toute vraisemblance, c'est Désiré Doué, champion d'Europe et décisif avec le Paris Saint-Germain, qui succédera à Lamine Yamal, lauréat en 2024. 

FC Bruges
Aleksandar Stankovic

