Bruges peut-il espérer quelque chose face au Bayern de Vincent Kompany ? Voici ce qui pourrait fonctionner

Olivier Deman, actuellement en convalescence après une blessure à la cheville avec Werder Brême, est revenu sur son expérience face au Bayern Munich de Vincent Kompany. Le latéral belge dresse un portrait détaillé des défis tactiques et physiques que pose cette équipe.

Selon Olivier Deman, il est crucial de tenir le plus longtemps possible face au Bayern Munich : "Quand tu joues contre une équipe aussi dominante, avec ou sans ballon, tu dois essayer de survivre le plus longtemps possible", explique-t-il dans la Krant van West-Vlaanderen. Il souligne l’importance de bien exploiter les situations de contre : "Si tu ne le fais pas et que tu perds le ballon trop vite à chaque fois, ils t’étouffent et finissent toujours par marquer."

Olivier Deman insiste sur la qualité et la structure du collectif bavarois : "Ils ont tellement de qualité, et tactiquement, tout est parfaitement en place. Vincent Kompany se distingue clairement comme entraîneur et dispose des meilleurs joueurs à chaque poste." Malgré l’absence de Jamal Musiala, Olivier Deman cite des joueurs comme Luis Díaz, Michael Oliseh et Harry Kane parmi les éléments déterminants.

Les ailiers

Le positionnement très haut de la défense rend indispensable la participation défensive des joueurs de couloir : "Si tes ailiers ne font pas leur travail défensif, tes latéraux se retrouvent constamment en deux contre un", explique Olivier Deman. Les milieux, eux, exercent une pression supplémentaire dans la surface : "Harry Kane décroche sans cesse un peu, ce qui fait que tes défenseurs centraux n’ont plus d’adversaire direct", poursuit Olivier Deman.

Olivier Deman estime toutefois que les équipes compactes et rapides en transition peuvent avoir leur mot à dire : "Tu peux essayer de les presser haut, mais s’ils passent à travers, il faut que tout le monde redescende très vite." Il cite l’Union Saint-Gilloise comme exemple d’équipe capable d’être dangereuse avec un bloc bas et des contre-attaques rapides.





Un rôle clé pour Hans Vanaken

Le Club de Bruges, selon Olivier Deman, dispose aussi des armes nécessaires : "Ils ont la vitesse sur les ailes pour, en transition, permettre à Hans Vanaken de glisser le ballon dans le dos de la défense et partir en profondeur." Mais Olivier Deman insiste : "Le plus important reste de garder le zéro le plus longtemps possible. Parce qu’avec cette équipe, tu sens que si ça fait 1-0, puis 2-0… les vannes s’ouvrent complètement."

Olivier Deman conclut en soulignant la difficulté du défi, autant physique que mentale : "Chapeau à ceux qui parviennent encore à tenir après avoir couru derrière le ballon pendant soixante minutes."