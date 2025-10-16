De Renard à Verschueren, la structure est désormais plus claire : le communiqué tant attendu d'Anderlecht

Anderlecht a confirmé le retour de Michael Verschueren comme président du Conseil d'administration et celui de Kenneth Bornauw comme CEO. Les deux hommes se réjouissent de la confiance de Marc Coucke.

Malgré sa place en vue au sein du plus gros syndicat de clubs européens, Michael Verschueren effectue bien son retour à Anderlecht. Mais comme l'explique le communiqué officiel, sa fonction de président du Conseil d'administration est un rôle protocolaire.

Il utilisera son expérience pour "veiller à la bonne gouvernance et à la stratégie à long terme. Parallèlement, il continuera à développer les relations externes, dans l'optique d'un développement durable et pérenne du club".

Michael Verschueren entrera en fonction mi-novembre et est déjà impatient : "C'est un honneur pour moi d'assumer la présidence de ce magnifique club. Avec le Conseil d'administration et la direction, je souhaite bâtir un avenir solide, stable et ambitieux pour le RSC Anderlecht", explique celui qui avait œuvré comme directeur sportif de 2018 à 2020.

La structure d'Anderlecht se précise

Parallèlement, Anderlecht a aussi confirmé le retour de Kenneth Bornauw comme CEO. Ce proche de Marc Coucke vivait de plus en plus difficilement la collaboration avec Wouter Vandenhaute. La voie était donc à nouveau libre : il assurera désormais la gestion opérationnelle globale du club, tant sur le plan sportif que non sportif.

Il dirigera ainsi un comité de direction composé de quatre membres : Tim Vanheuverzwijn, Chief Financial Officer ; Isabelle Vanden Eede, Chief Business Officer ; Tim Borguet, Chief Sports Officer ; et Olivier Renard, Chief Technical Officer.

"Olivier Renard assumera la responsabilité finale de l’équipe première, en collaboration avec Thibault Dochy, Technical Director. Tim Borguet se concentrera sur la conduite de la gestion sportive, le développement global de l'expertise au sein du club et la poursuite du développement de l'académie", précise le communiqué.

Kenneth Bornauw (père de Sebastiaan) se veut lui aussi enthousiaste : "Je remercie le conseil d'administration pour sa confiance et je me réjouis de prendre en charge la gestion quotidienne du club. Avec toute l'équipe et toutes les personnes concernées, je souhaite bâtir une organisation tournée vers l'avenir, portée par une ambition et une vision communes, afin de permettre au club de jouer un rôle de premier plan dans les années à venir".