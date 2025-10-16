La D1B...et la D1A chamboulées ? Un club belge d'envergure se joint aux Francs Borains et à Seraing

Le quota d'équipes U23 en D1B fait couler beaucoup d'encre. La Gantoise, pourtant avantagée par cette mesure, s'est officiellement prononcée contre.

Au début du mois d'août, l'Autorité belge de la concurrence s'était positionnée contre la garantie de conserver chaque saison quatre équipes U23 en D1B, estimant que cela "entraînerait une discrimination entre clubs et que cela "pourrait affecter la compétition sur le plan sportif".

Mais son jugement n'étant pas contraignant, la Pro League est restée sur sa ligne de conduite. C'est ce qui a poussé les Francs Borains, Seraing et Lokeren de faire appel devant la Cour Arbitrale du Sport.

Ces trois clubs ont été rejoints, comme le révèle Het Laatste Nieuws : avec La Gantoise, ils sont désormais quatre à vouloir donner un grand coup de pied dans la fourmilière. Un positionnement assez remarquable puisque les Buffalos font partie des quatre clubs à disposer d'une équipe espoir en D1B.

Une entrave à la compétition

La direction gantoise ne veut pas de ce statut de protégé, estimant que cela va à l'encontre de l'esprit du football belge. Si cela porte ses fruits et que le quota de quatre équipes U23 est supprimé, La Gantoise ira même plus loin et remettra en cause la nouvelle formule de la D1A.

Les Buffalos expliquent que la réforme était un package global : si les clubs votaient pour le maintien de quatre équipes espoirs, ils étaient obligés de voter pour une D1A à 18 sans Playoffs, ce qui en ennuyait plus d'un. Les Gantois veulent désormais voir l'effet domino aller dans l'autre sens.