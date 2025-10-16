La fermeté d'Anderlecht pour Nathan De Cat, un signal fort : un joueur disparaît petit à petit de la scène

Anderlecht ne veut pas laisser Nathan De Cat partir pour la Coupe du Monde U17, ce qui suscite beaucoup d'incompréhension au sein de l'Union belge de football. Le milieu de terrain de 17 ans est cependant devenu indispensable chez les Mauves. Avec une victime collatérale.

En cours de saison, Besnik Hasi a revu sa copie en matière de temps de jeu. L'entraîneur d'Anderlecht a fait évoluer son équipe vers un système à un seul véritable régulateur dans l'entrejeu. Ce milieu défensif est Nathan De Cat, alors qu'il jouait plus tôt cette saison en tant que numéro huit.

Hasi trouvait encore trop risqué à ce moment-là de donner l'entière responsabilité à ce grand talent de Neerpede de jouer devant la défense. Il est alors resté dans un rôle qui le protégeait, tout en lui donnant l'opportunité de montrer ce qu'il sait faire.

Mais De Cat a rapidement su le convaincre, surtout parce qu'il peut jouer comme la première pièce dans la construction du jeu au milieu. Fini le double pivot. Aux côtés de De Cat, on retrouve désormais Nathan Saliba, qui lui, peut assurer des impulsions offensives supplémentaires avec le ballon dans les pieds.

Présent à la récupération mais aussi à la construction

Qui en est devenu la principale victime ? Enrick Llansana. Le Néerlandais d'origine espagnole semblait être une certitude dans le onze de départ au début de la saison. On prédisait qu'il ne sortirait plus de l'équipe grâce à son intelligence de jeu et à sa capacité à déclencher le pressing au bon moment. Mais cela n'a pas duré longtemps.

Llansana a sans doute secrètement espéré que De Cat partirait quelques semaines avec l'équipe nationale U17 pour se refaire une place. Mais le fait qu'Anderlecht ne veuille pas laisser partir son talentueux blondinet est désormais un signe qu'il est irremplaçable. Même par celui qui le guidait il y a quelques semaines encore. Cela s'explique : Llansana est principalement un récupérateur et pas un joueur qui va envoyer des longues passes croisées ou prendre beaucoup de risques dans son jeu.

Pour Besnik Hasi, il est crucial maintenant de bien gérer cette situation, afin que Llansana reste prêt au cas où cela serait nécessaire. Lors des trois derniers matchs, il n'a joué que 25 minutes. Une grande différence par rapport aux 500 qu'il a jouées lors des 7 premières rencontres.