Le vent tourne : comment le changement de direction d'Anderlecht pourrait chambouler la réforme du championnat

Le départ de Wouter Vandehaute change beaucoup de choses à Anderlecht. Cela pourrait également avoir des conséquences sur la position du club quant au nouveau format du championnat belge.

Nous vous en parlions ce matin, La Gantoise s'est rangée derrière Seraing, les Francs Borains et Lokeren pour attaquer la réforme du championnat devant la Cour Belge d'Arbitrage pour le Sport. La direction gantoise n'a jamais été pour un format avec 18 équipes sans play-offs. Les Buffalos font partie des clubs qui tenaient absolument à conserver les play-offs. Tout comme Genk, mais ceux-ci ont cédé car leur équipe réserve reléguée pouvait tout de même rester en Challenger Pro League.

Pour Gand, la situation lors du vote était différente. Leur équipe U23 a été promue en D1B grâce à son titre en D1 amateurs. Mais leur plus gros problème restait la réforme de la D1A. Ils ont même qualifié de folie le retour à un championnat à 18.

Mais ils étaient seuls : le Club de Bruges, Genk, Anderlecht et l'Antwerp ont voté pour. Ces deux derniers principalement parce que l'idée avait aussi germé de leur côté. Cela semblait être la seule alternative pour aboutir à une majorité des deux tiers. Gand est donc resté discret.

Le rapport de force pourrait s'inverser

Mais maintenant que les Francs Borains, Lokeren et Seraing passent à l'attaque, Gand voit une opportunité. Au sein de la Pro League, plusieurs sont depuis longtemps dubitatifs quant à ces 18 équipes sans play-offs. Gand saisit donc l'occasion des quotas pour les réserves afin de faire invalider le format de compétition.

Selon le club, le vote sur le nouveau format de compétition - dix-huit équipes sans play-offs dès la saison prochaine - était directement lié à l'approbation du quota U23. Les clubs ne pouvaient pas voter séparément sur les deux propositions, mais devaient prendre une décision commune. De ce fait, Genk a finalement voté pour, malgré le fait que le club était depuis des années en faveur d'un championnat avec play-offs.

Pourquoi un nouveau vote donnerait-il alors un résultat différent ? Si le quota d'équipes U23 en D1B doit finalement être revu, Genk pourrait changer son fusil d'épaule pour les Playoffs. Et La Gantoise peut aussi espérer un revirement d'Anderlecht.

D'après ce qui nous revient, Marc Coucke était un grand sceptique du plan visant une D1A à 18 équipes. Maintenant que Wouter Vandenhaute - qui a co-conçu le plan - a été écarté, le vent pourrait vite tourner. La Pro League s'apprête donc à vivre des semaines tumultueuses. Autant dire que la décision de Cour Belge d'Arbitrage pour le Sport sera suivie de très près.