Rudi Garcia peut-il vraiment se passer de ce joueur ? Le mercato hivernal sera décisif

Les Diables Rouges ont fait le travail et seront bien au Mondial en 2026, sauf véritable catastrophe. Rudi Garcia peut désormais commencer à peaufiner sa sélection en vue du tournoi. La base de l'équipe est déjà bien établie, mais le secteur offensif fait débat. Là aussi, le coach devra trancher.

Rudi Garcia a été critiqué la semaine dernière pour ses choix, mais au sein de la fédération, on ne remet pas encore en question le sélectionneur national. On lui a toutefois déjà fait remarquer qu’il valait mieux éviter d’entrer en conflit avec la presse.

Garder Michy Batshuayi dans la sélection devient difficilement défendable

En vue de la sélection de novembre, Rudi Garcia devra surtout trancher en attaque. Il avait convoqué Michy Batshuayi pour finalement ne pas le faire jouer. À 32 ans, l’attaquant vit toujours sur sa réputation de buteur, mais il joue très peu avec son club, l’Eintracht Francfort : seulement 47 minutes disputées cette saison.

Pourtant, chez les espoirs, deux attaquants sont titulaires dans leur club respectif et marquent régulièrement : Roméo Vermant et Lucas Stassin. Ce dernier, en particulier, est suivi de près par Rudi Garcia. Mais alors, pourquoi ne pas emmener le buteur prolifique de Saint-Étienne ?

Stassin est peut-être justement le finisseur dont les Diables Rouges ont besoin

Si le coach français hésite, c’est parce qu’il doute du niveau de la Ligue 2 française. Pourtant, Lucas Stassin compte déjà 4 buts (importants) et 2 passes décisives en 8 matchs cette saison. Avec les espoirs, il a inscrit trois buts en deux rencontres. C’est un attaquant capable de faire la différence à tout moment, même à partir de rien — il suffit de revoir sa Panenka contre le Danemark pour mesurer sa confiance.





Et cette confiance, c’est précisément ce qui semble manquer à la sélection actuelle, surtout en l’absence de Romelu Lukaku, toujours blessé. Tout le pays peut prier pour que l’attaquant de Naples retrouve la grande forme d’ici l’été prochain, car personne ne veut revivre la situation du Mondial 2022 au Qatar, quand Big Rom, à moitié rétabli, avait dû venir sauver la situation sans y parvenir.

Rudi Garcia a donc besoin d’une alternative efficace face aux blocs bas. Loïs Openda n’est pas ce profil-là. Chalres De Ketelaere représente une meilleure option, mais ce n’est pas un pur buteur. Lucas Stassin pourrait remplir ce rôle, et selon plusieurs sources, il aurait de grandes chances d’être testé lors du rassemblement de novembre.

Lucas Stassin vise d’ailleurs un transfert cet hiver

L’été dernier, il avait tout tenté pour quitter Saint-Étienne, mais le club s’y est opposé. Il espère désormais un départ lors du mercato hivernal, tandis que son entourage continue de faire pression pour convaincre la direction de le libérer.

Un transfert vers un championnat plus relevé ne pourrait que lui être bénéfique. Roméo Vermant, lui aussi, reste suivi, mais Rudi Garcia estime déjà disposer d’un profil similaire avec Loïs Openda. Reste à voir combien de temps le Liégeois gardera sa place, surtout si sa forme actuelle ne s’améliore pas à la Juventus. Le joueur du Club, lui, n’a donc pas encore dit son dernier mot...