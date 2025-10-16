Rudi Garcia peut-il vraiment se passer de ce joueur ? Le mercato hivernal sera décisif

Rudi Garcia peut-il vraiment se passer de ce joueur ? Le mercato hivernal sera décisif
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Les Diables Rouges ont fait le travail et seront bien au Mondial en 2026, sauf véritable catastrophe. Rudi Garcia peut désormais commencer à peaufiner sa sélection en vue du tournoi. La base de l'équipe est déjà bien établie, mais le secteur offensif fait débat. Là aussi, le coach devra trancher.

Rudi Garcia a été critiqué la semaine dernière pour ses choix, mais au sein de la fédération, on ne remet pas encore en question le sélectionneur national. On lui a toutefois déjà fait remarquer qu’il valait mieux éviter d’entrer en conflit avec la presse.

Garder Michy Batshuayi dans la sélection devient difficilement défendable

En vue de la sélection de novembre, Rudi Garcia devra surtout trancher en attaque. Il avait convoqué Michy Batshuayi pour finalement ne pas le faire jouer. À 32 ans, l’attaquant vit toujours sur sa réputation de buteur, mais il joue très peu avec son club, l’Eintracht Francfort : seulement 47 minutes disputées cette saison.

Pourtant, chez les espoirs, deux attaquants sont titulaires dans leur club respectif et marquent régulièrement : Roméo Vermant et Lucas Stassin. Ce dernier, en particulier, est suivi de près par Rudi Garcia. Mais alors, pourquoi ne pas emmener le buteur prolifique de Saint-Étienne ?

Stassin est peut-être justement le finisseur dont les Diables Rouges ont besoin

Si le coach français hésite, c’est parce qu’il doute du niveau de la Ligue 2 française. Pourtant, Lucas Stassin compte déjà 4 buts (importants) et 2 passes décisives en 8 matchs cette saison. Avec les espoirs, il a inscrit trois buts en deux rencontres. C’est un attaquant capable de faire la différence à tout moment, même à partir de rien — il suffit de revoir sa Panenka contre le Danemark pour mesurer sa confiance.

Et cette confiance, c’est précisément ce qui semble manquer à la sélection actuelle, surtout en l’absence de Romelu Lukaku, toujours blessé. Tout le pays peut prier pour que l’attaquant de Naples retrouve la grande forme d’ici l’été prochain, car personne ne veut revivre la situation du Mondial 2022 au Qatar, quand Big Rom, à moitié rétabli, avait dû venir sauver la situation sans y parvenir.

Rudi Garcia a donc besoin d’une alternative efficace face aux blocs bas. Loïs Openda n’est pas ce profil-là. Chalres De Ketelaere représente une meilleure option, mais ce n’est pas un pur buteur. Lucas Stassin pourrait remplir ce rôle, et selon plusieurs sources, il aurait de grandes chances d’être testé lors du rassemblement de novembre.

Lucas Stassin vise d’ailleurs un transfert cet hiver

L’été dernier, il avait tout tenté pour quitter Saint-Étienne, mais le club s’y est opposé. Il espère désormais un départ lors du mercato hivernal, tandis que son entourage continue de faire pression pour convaincre la direction de le libérer.

Un transfert vers un championnat plus relevé ne pourrait que lui être bénéfique. Roméo Vermant, lui aussi, reste suivi, mais Rudi Garcia estime déjà disposer d’un profil similaire avec Loïs Openda. Reste à voir combien de temps le Liégeois gardera sa place, surtout si sa forme actuelle ne s’améliore pas à la Juventus. Le joueur du Club, lui, n’a donc pas encore dit son dernier mot...

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Bundesliga
Bundesliga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Le Mans
Lucas Stassin
Lois Openda
Romelu Lukaku

Plus de news

Son agent déballe tout : comment Romelu Lukaku a failli signer au Real Madrid

Son agent déballe tout : comment Romelu Lukaku a failli signer au Real Madrid

16:00
Alexis Saelemaekers bientôt de retour ? On en sait désormais plus sur sa blessure

Alexis Saelemaekers bientôt de retour ? On en sait désormais plus sur sa blessure

21:40
Le Club de Bruges en concurrence avec d'autres clubs belges et espagnols pour le "nouveau Onyedika"

Le Club de Bruges en concurrence avec d'autres clubs belges et espagnols pour le "nouveau Onyedika"

21:20
Bruges peut-il espérer quelque chose face au Bayern de Vincent Kompany ? Voici ce qui pourrait fonctionner

Bruges peut-il espérer quelque chose face au Bayern de Vincent Kompany ? Voici ce qui pourrait fonctionner

21:00
La fermeté d'Anderlecht pour Nathan De Cat, un signal fort : un joueur disparaît petit à petit de la scène

La fermeté d'Anderlecht pour Nathan De Cat, un signal fort : un joueur disparaît petit à petit de la scène

18:40
Pourquoi en Belgique forme-t-on autant de bons gardiens (et pas seulement Courtois) ?

Pourquoi en Belgique forme-t-on autant de bons gardiens (et pas seulement Courtois) ?

19:40
De Renard à Verschueren, la structure est désormais plus claire : le communiqué tant attendu d'Anderlecht

De Renard à Verschueren, la structure est désormais plus claire : le communiqué tant attendu d'Anderlecht

15:22
Thibaut Courtois reçoit un superbe cadeau du Real Madrid : un véhicule d'une valeur de 180 000 euros

Thibaut Courtois reçoit un superbe cadeau du Real Madrid : un véhicule d'une valeur de 180 000 euros

20:00
Le président du Bayern impressionné par Vincent Kompany : "L'entraîneur est responsable de ça"

Le président du Bayern impressionné par Vincent Kompany : "L'entraîneur est responsable de ça"

19:00
Un ancien Diable conseille Garcia : "Il devrait le faire jouer plus, lui donner un vrai rôle"

Un ancien Diable conseille Garcia : "Il devrait le faire jouer plus, lui donner un vrai rôle"

14:30
🎥 "Tu touches mon cœur là" : Eden Hazard face à des choix compliqués

🎥 "Tu touches mon cœur là" : Eden Hazard face à des choix compliqués

19:20
La rencontre face à l'Antwerp n'y changera rien : un triste 'anniversaire' se profile au Standard

La rencontre face à l'Antwerp n'y changera rien : un triste 'anniversaire' se profile au Standard

18:20
Deux retours, mais aussi des forfaits supplémentaires face au Standard : "Ça peut basculer dans tous les sens"

Deux retours, mais aussi des forfaits supplémentaires face au Standard : "Ça peut basculer dans tous les sens"

18:00
Ça se précise un Louvain : un nom sort du lot pour succéder à David Hubert

Ça se précise un Louvain : un nom sort du lot pour succéder à David Hubert

17:30
Le repositionnement clé pour les Diables Rouges ? "Il doit accepter de jouer à ce poste"

Le repositionnement clé pour les Diables Rouges ? "Il doit accepter de jouer à ce poste"

13:00
435 matchs comme joueur en D1A : l'Union Saint-Gilloise attire un visage bien connu de Pro League

435 matchs comme joueur en D1A : l'Union Saint-Gilloise attire un visage bien connu de Pro League

17:00
Annoncé sur le départ...pour finalement rester : un titulaire prolonge au Standard

Annoncé sur le départ...pour finalement rester : un titulaire prolonge au Standard

16:32
Le vent tourne : comment le changement de direction d'Anderlecht pourrait chambouler la réforme du championnat

Le vent tourne : comment le changement de direction d'Anderlecht pourrait chambouler la réforme du championnat

11:40
Un nom à retenir au Pairay : quand un jeune de Seraing fait parler de lui de l'autre côté de la frontière

Un nom à retenir au Pairay : quand un jeune de Seraing fait parler de lui de l'autre côté de la frontière

15:00
"S'ils m'appellent, je n'hésite pas une seconde" : les révélations de Francis Amuzu au Brésil

"S'ils m'appellent, je n'hésite pas une seconde" : les révélations de Francis Amuzu au Brésil

12:00
Pourquoi l'Union perd-elle tous ses entraîneurs ? Les explications de Karel Geraerts, bien placé pour en parler

Pourquoi l'Union perd-elle tous ses entraîneurs ? Les explications de Karel Geraerts, bien placé pour en parler

14:00
Anderlecht et Bruges n'y sont pas étrangers : la dernière place dont le Standard se passerait bien

Anderlecht et Bruges n'y sont pas étrangers : la dernière place dont le Standard se passerait bien

13:30
De bons souvenirs pour Anderlecht, plus mitigés pour le Standard : les arbitres de la reprise sont connus

De bons souvenirs pour Anderlecht, plus mitigés pour le Standard : les arbitres de la reprise sont connus

12:20
Le retour de la victoire et un nom sur toutes les lèvres à la RAAL : "Il s'entraîne individuellement"

Le retour de la victoire et un nom sur toutes les lèvres à la RAAL : "Il s'entraîne individuellement"

12:40
Le Standard floué par l'arbitrage ? "Si on inverse les moments de ma faute contre Bruges et celle d'Angulo..."

Le Standard floué par l'arbitrage ? "Si on inverse les moments de ma faute contre Bruges et celle d'Angulo..."

11:20
15
Le RSC Anderlecht a mis l'Union Belge en colère

Le RSC Anderlecht a mis l'Union Belge en colère

07:00
1
Netflix, Amazon et Apple aussi sur le coup : DAZN pourrait frapper un énorme coup dans le monde du football

Netflix, Amazon et Apple aussi sur le coup : DAZN pourrait frapper un énorme coup dans le monde du football

11:00
Personne n'avait vu venir le dernier transfert de l'Union : "Quand ils m'ont contacté, j'ai cru à une blague"

Personne n'avait vu venir le dernier transfert de l'Union : "Quand ils m'ont contacté, j'ai cru à une blague"

10:30
Deux grands talents belges présents dans un prestigieux classement international !

Deux grands talents belges présents dans un prestigieux classement international !

15/10
2
Contacté par le Standard avant l'arrivée de Wilmots, il assume : "On verra si j'ai bien fait de refuser"

Contacté par le Standard avant l'arrivée de Wilmots, il assume : "On verra si j'ai bien fait de refuser"

10:00
7
La France sortie aux tirs au but ! Anderlecht et Charleroi attendront encore quelques jours

La France sortie aux tirs au but ! Anderlecht et Charleroi attendront encore quelques jours

08:30
"Ils étaient déjà venus, mais..." : l'anecdote de Sébastien Pocognoli qui amuse la presse française

"Ils étaient déjà venus, mais..." : l'anecdote de Sébastien Pocognoli qui amuse la presse française

09:30
On ne le changera pas : la réponse de Roberto Martinez qui fait enrager le Portugal

On ne le changera pas : la réponse de Roberto Martinez qui fait enrager le Portugal

09:00
Le Standard en deuil : Jean-Pierre Marchal s'est éteint

Le Standard en deuil : Jean-Pierre Marchal s'est éteint

07:20
C'est officiel : Michael Verschueren succède à Wouter Vandenhaute au RSC Anderlecht

C'est officiel : Michael Verschueren succède à Wouter Vandenhaute au RSC Anderlecht

15/10
"C'est un comportement inacceptable" : le concurrent d'Arnaud Bodart dans de très sales draps

"C'est un comportement inacceptable" : le concurrent d'Arnaud Bodart dans de très sales draps

08:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 11
Standard Standard 17/10 Antwerp Antwerp
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 18/10 Westerlo Westerlo
OH Louvain OH Louvain 18/10 FC Bruges FC Bruges
Union SG Union SG 18/10 Charleroi Charleroi
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 19/10 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 19/10 KV Malines KV Malines
STVV STVV 19/10 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 19/10 La Gantoise La Gantoise
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved