"Ajouter ma sauce à la recette" : le plan de David Hubert pour rendre l'Union encore meilleure

Pour sa première sur le banc de l'Union Saint-Gilloise, David Hubert peut compter sur un groupe presque au complet. Seul Mohammed Fuseini, toujours blessé, manquera la rencontre.

David Hubert va vivre sa première rencontre sur le banc de l'Union Saint-Gilloise, ce samedi contre Charleroi (20h45). En conférence de presse, l'ancien entraîneur d'Anderlecht et de Charleroi a été interrogé sur les changements qu'il compte mettre en place chez les champions en titre.

"Il n'y a pas de raison de tout changer. J'ai envie d'ajouter ma sauce à la recette globale, mais cela doit se faire petit à petit. L'idée est d'améliorer ce qui fonctionne déjà très bien pour que l'Union devienne encore meilleure."

Le groupe de l'Union est presque au complet pour affronter Charleroi

Pour cette réception des Carolos, le nouveau T1 unioniste ne devrait donc pas vraiment modifier le onze de base mis en place par Sébastien Pocognoli en début de saison. De plus, le noyau de l'Union est quasiment au complet après la trêve.

"Fuseini est toujours blessé. Pour le reste, le noyau est pratiquement fit, avec très peu de petits bobos. Tous les internationaux sont bien rentrés de leur équipe nationale, et c'est de bon augure pour la suite", peut-on lire dans la Dernière Heure.





Dans le groupe, David Hubert pourrait même compter sur Sofiane Boufal, qui n'a pas encore commencé le moindre match de championnat en raison de blessures et d'une forme physique pas optimale. "Il s'entraîne en continu depuis lundi", a souri David Hubert. Il semble toutefois peu probable de le voir connaître sa première titularisation de la saison ce week-end.