Israël plutôt que Genk, Malines ou la Ligue 1 ? Les dessous de l'un des départs les plus surprenants de l'été

Cet été, la collaboration entre Jelle Bataille et l'Antwerp a pris fin de manière assez brutale. Le Great Old a commis une erreur en ne levant pas l'option dans son contrat, transformant ainsi Bataille en joueur libre.

Jelle Bataille raconte dans Het Laatste Nieuws qu'il n'était initialement pas à la recherche d'un nouveau club. "Je ne m'attendais pas à cela. Avant mon départ, je ne cherchais nulle part", assure-t-il. Ce n'est qu'après avoir été officiellement libéré que les clubs ont commencé à se manifester.

Le défenseur indique que l'Antwerp a ensuite proposé une prolongation d'un an, alors qu'il espérait plutôt deux ou trois ans. " En plus de cela, il fallait prolonger aux mêmes conditions".

"Je savais cependant qu'ils chercheraient quand même à me vendre quelques mois plus tard - un joueur qui n'a plus qu'un an de contrat n'est pas intéressant économiquement pour le club. C'est pourquoi j'ai demandé un contrat de deux ou trois saisons, mais le club n'était pas d'accord", poursuit Bataille.

Des circonstances pas évidentes

Plusieurs clubs ont alors frappé à la porte : "Il y avait de l'intérêt de la part du Racing Genk, de Malines et de Toulouse". Pourtant, il n'a pas sauté sur l'occasion et a sciemment repoussé toutes les propositions durant la première semaine. Il ne voulait pas prendre de décision hâtive.

Finalement, le choix s'est porté sur le Maccabi Haifa. "À Genk, El Ouahdi est resté de façon inattendue, la situation financière de Toulouse était compliquée et je ne considérais pas Malines comme un pas en avant. Les gens peuvent dire que j'ai choisi pour l'argent, mais le niveau du Maccabi Haifa est aussi très bon".

Jelle Bataille

