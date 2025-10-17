"L'Union ne l'a pas choisi pour ses chiffres" : un ancien Diable Rouge surpris par l'arrivée de David Hubert

David Hubert a pris les commandes à l'Union Saint-Gilloise et sera sur le banc contre Charleroi. Son arrivée étonne Franky Van der Elst, qui doute de son impact.

David Hubert a terminé ses premiers entraînements avec l’Union Saint-Gilloise et sera sur le banc ce week-end. Le club bruxellois affronte Charleroi ce samedi.

C’est surprenant de voir le champion en titre prendre Hubert, qui coachait l’avant-dernier du classement. Franky Van der Elst n’était pas convaincu de ses performances à OHL.

Une réussite ou un futur flop ?

"Il a tout essayé pour redresser la situation, mais au final, ils n’ont marqué que huit buts et pris huit points en dix matchs", explique-t-il dans Het Nieuwsblad.

"Il n’a pas réussi à en tirer assez de son effectif. Est-ce sa faute ou celle des joueurs ? Je laisse la question ouverte, mais c'est évident que l’Union ne l’a pas choisi sur base des chiffres."





Van der Elst reconnaît que le club a misé sur le potentiel du coach. "Au début, il y avait aussi des doutes avec Pocognoli. Avec l’Union, je ne préfère plus dire si un entraîneur va réussir ou non, car ils ont raison au final. Mais c’est surprenant de passer de l’avant-dernière place à entraîneur du club champion", conclut-il.