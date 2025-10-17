"L'Union ne l'a pas choisi pour ses chiffres" : un ancien Diable Rouge surpris par l'arrivée de David Hubert

"L'Union ne l'a pas choisi pour ses chiffres" : un ancien Diable Rouge surpris par l'arrivée de David Hubert
Photo: © photonews
Deviens fan de Union SG! 320

David Hubert a pris les commandes à l'Union Saint-Gilloise et sera sur le banc contre Charleroi. Son arrivée étonne Franky Van der Elst, qui doute de son impact.

David Hubert a terminé ses premiers entraînements avec l’Union Saint-Gilloise et sera sur le banc ce week-end. Le club bruxellois affronte Charleroi ce samedi.

C’est surprenant de voir le champion en titre prendre Hubert, qui coachait l’avant-dernier du classement. Franky Van der Elst n’était pas convaincu de ses performances à OHL.

Une réussite ou un futur flop ?

"Il a tout essayé pour redresser la situation, mais au final, ils n’ont marqué que huit buts et pris huit points en dix matchs", explique-t-il dans Het Nieuwsblad.

"Il n’a pas réussi à en tirer assez de son effectif. Est-ce sa faute ou celle des joueurs ? Je laisse la question ouverte, mais c'est évident que l’Union ne l’a pas choisi sur base des chiffres."

Van der Elst reconnaît que le club a misé sur le potentiel du coach. "Au début, il y avait aussi des doutes avec Pocognoli. Avec l’Union, je ne préfère plus dire si un entraîneur va réussir ou non, car ils ont raison au final. Mais c’est surprenant de passer de l’avant-dernière place à entraîneur du club champion", conclut-il.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Union SG
David Hubert

Plus de news

LIVE : Le Standard doit tenir 45 minutes à 10 Live

LIVE : Le Standard doit tenir 45 minutes à 10

22:02
Vincent Kompany aurait donné son feu vert, mais les fans du Bayern crient au scandale

Vincent Kompany aurait donné son feu vert, mais les fans du Bayern crient au scandale

22:00
"Voilà ce que je veux" : Roméo Vermant montre qu'il n'est pas un joueur comme les autres

"Voilà ce que je veux" : Roméo Vermant montre qu'il n'est pas un joueur comme les autres

21:40
"Ajouter ma sauce à la recette" : le plan de David Hubert pour rendre l'Union encore meilleure

"Ajouter ma sauce à la recette" : le plan de David Hubert pour rendre l'Union encore meilleure

17:30
Même Messi et Ronaldo n'ont pas osé : la décision de Lamine Yamal étonne les fans

Même Messi et Ronaldo n'ont pas osé : la décision de Lamine Yamal étonne les fans

21:20
Bonne nouvelle pour Anderlecht : Besnik Hasi évoque le retour d'une recrue

Bonne nouvelle pour Anderlecht : Besnik Hasi évoque le retour d'une recrue

20:30
Rik De Mil veut renforcer son équipe : Charleroi suivrait un défenseur de Ligue 1

Rik De Mil veut renforcer son équipe : Charleroi suivrait un défenseur de Ligue 1

20:00
Besnik Hasi est revenu sur la décision difficile d'Anderlecht : "Nathan voulait y aller, mais..."

Besnik Hasi est revenu sur la décision difficile d'Anderlecht : "Nathan voulait y aller, mais..."

19:00
Le geste qui avait choqué les fans : le coach d'un Diable Rouge remet les choses au clair

Le geste qui avait choqué les fans : le coach d'un Diable Rouge remet les choses au clair

19:30
Nouveau coup dur pour Nicky Hayen : un autre titulaire du Club de Bruges probablement absent ce week-end

Nouveau coup dur pour Nicky Hayen : un autre titulaire du Club de Bruges probablement absent ce week-end

18:30
Rik de Mil sans détour sur l'intérêt de l'Union : "Je suis très déçu, Mehdi Bayat me l'avait promis"

Rik de Mil sans détour sur l'intérêt de l'Union : "Je suis très déçu, Mehdi Bayat me l'avait promis"

16:00
6
Le cycle recommence : des nouvelles de Julien Duranville

Le cycle recommence : des nouvelles de Julien Duranville

18:00
"Il est prêt" : Besnik Hasi confirme deux grands retours dans le groupe d'Anderlecht

"Il est prêt" : Besnik Hasi confirme deux grands retours dans le groupe d'Anderlecht

17:00
Vendu 8 millions par Malines, il s'entraîne à nouveau au KaVé et pourrait bientôt signer son contrat

Vendu 8 millions par Malines, il s'entraîne à nouveau au KaVé et pourrait bientôt signer son contrat

16:30
Théo Leoni le confirme : il aurait pu signer dans un autre club de Pro League cet été

Théo Leoni le confirme : il aurait pu signer dans un autre club de Pro League cet été

15:30
"Depuis le départ d'Alderweireld, on compte sur moi" : le nouveau leader de l'Anwerp doit monter le ton

"Depuis le départ d'Alderweireld, on compte sur moi" : le nouveau leader de l'Anwerp doit monter le ton

15:01
Encore une défense inédite : le Standard va aligner une... huitième ligne arrière différente en onze matchs

Encore une défense inédite : le Standard va aligner une... huitième ligne arrière différente en onze matchs

14:40
À Louvain, la fête est finie : "Je vais virer tous ceux qui ne veulent pas jouer"

À Louvain, la fête est finie : "Je vais virer tous ceux qui ne veulent pas jouer"

14:00
Il n'y a pas que Poco et Mirallas : Monaco a aussi chipé l'arme secrète de l'Union depuis 5 ans

Il n'y a pas que Poco et Mirallas : Monaco a aussi chipé l'arme secrète de l'Union depuis 5 ans

11:30
3
Des matchs de la Coupe du monde délocalisés ? La FIFA répond fermement à Donald Trump

Des matchs de la Coupe du monde délocalisés ? La FIFA répond fermement à Donald Trump

14:20
Des absents dans les deux camps : voici les compositions probables de Standard - Antwerp

Des absents dans les deux camps : voici les compositions probables de Standard - Antwerp

13:00
Véritable casse-tête pour Vincent Kompany avant le match au sommet de la Bundesliga

Véritable casse-tête pour Vincent Kompany avant le match au sommet de la Bundesliga

13:30
Jelle Van Damme a dissuadé un Diablotin de partir à l'étranger cet été : "Son avis compte beaucoup"

Jelle Van Damme a dissuadé un Diablotin de partir à l'étranger cet été : "Son avis compte beaucoup"

12:40
Le footgate encore dans toutes les têtes : "Ce Japonais d'1 mètre 22 qui marque tous les buts de la tête..."

Le footgate encore dans toutes les têtes : "Ce Japonais d'1 mètre 22 qui marque tous les buts de la tête..."

12:20
Un ancien du Standard ouvre la porte à un retour : "Si c'est réalisable, ce serait un projet formidable"

Un ancien du Standard ouvre la porte à un retour : "Si c'est réalisable, ce serait un projet formidable"

12:00
2
Israël plutôt que Genk, Malines ou la Ligue 1 ? Les dessous de l'un des départs les plus surprenants de l'été

Israël plutôt que Genk, Malines ou la Ligue 1 ? Les dessous de l'un des départs les plus surprenants de l'été

11:00
Les procureurs de Manhattan ne font pas de cadeau : la descente aux enfers de 777 Partners continue

Les procureurs de Manhattan ne font pas de cadeau : la descente aux enfers de 777 Partners continue

10:30
2
Un entraîneur de Pro League confirme : "Besnik Hasi voulait m'emmener avec lui à Anderlecht"

Un entraîneur de Pro League confirme : "Besnik Hasi voulait m'emmener avec lui à Anderlecht"

10:00
Adriano Bertaccini revient de loin : "J'ai eu peur quand Mazzu a signé à Saint-Trond'

Adriano Bertaccini revient de loin : "J'ai eu peur quand Mazzu a signé à Saint-Trond'

09:30
Pour le plus grand bonheur des entraîneurs ? La Pro League envisage un changement de taille pour le VAR

Pour le plus grand bonheur des entraîneurs ? La Pro League envisage un changement de taille pour le VAR

09:00
Un coup dur pour DAZN...et l'ensemble du football belge ? La nervosité s'accroît en Pro League

Un coup dur pour DAZN...et l'ensemble du football belge ? La nervosité s'accroît en Pro League

08:30
1
Olivier Deschacht catégorique : "Il n'y a qu'un seul homme qui pouvait devenir le président d'Anderlecht"

Olivier Deschacht catégorique : "Il n'y a qu'un seul homme qui pouvait devenir le président d'Anderlecht"

07:40
La faute à...René Weiler ? Comment Nicolas Raskin pouvait lancer sa carrière à Anderlecht

La faute à...René Weiler ? Comment Nicolas Raskin pouvait lancer sa carrière à Anderlecht

07:20
Diable Rouge en 2020, sélectionné à l'autre bout du monde aujourd'hui : "J'ai reçu beaucoup de messages"

Diable Rouge en 2020, sélectionné à l'autre bout du monde aujourd'hui : "J'ai reçu beaucoup de messages"

08:00
Comment le Club de Bruges peut-il survivre au "Kompany-ball" la semaine prochaine à Munich ?

Comment le Club de Bruges peut-il survivre au "Kompany-ball" la semaine prochaine à Munich ?

07:00
Un ancien Diable Rouge évoque ses mois compliqués à Anderlecht : "Je n'ai jamais été aussi malheureux"

Un ancien Diable Rouge évoque ses mois compliqués à Anderlecht : "Je n'ai jamais été aussi malheureux"

06:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 11
Standard Standard 1-0 Antwerp Antwerp
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 18/10 Westerlo Westerlo
OH Louvain OH Louvain 18/10 FC Bruges FC Bruges
Union SG Union SG 18/10 Charleroi Charleroi
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 19/10 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 19/10 KV Malines KV Malines
STVV STVV 19/10 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 19/10 La Gantoise La Gantoise
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved