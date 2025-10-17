"Voilà ce que je veux" : Roméo Vermant montre qu'il n'est pas un joueur comme les autres

Pas de Romeo Vermant avec les Diables Rouges cette semaine, mais le jeune attaquant continue d'impressionner avec les Espoirs. Il s'est livré dans une vidéo sur Tiktok.

Roméo Vermant a fait forte impression. Il s’est illustré avec les U21 de la Belgique face au pays de Galles, tout en confirmant sa belle forme sous le maillot du Club de Bruges.

Roméo Vermant veut rester simple

Dans les prochains mois et les années à venir, il devrait beaucoup progresser. Son talent pourrait à terme lui ouvrir la porte d’un grand club à l’étranger.

Et Vermant ? Il garde les pieds sur terre. C’est en tout cas ce qui ressort d’une interview accordée à son agence, Claes Agency. Sur TikTok, il a parlé ouvertement de plusieurs sujets.

Roméo Vermant veut rester accessible

"Ce que je veux, c’est que les gens se souviennent de moi comme d’un gars sympa, normal, qui ne se prend pas pour quelqu’un d’autre juste parce qu’il sait taper dans un ballon", explique Vermant.





"À la fin de la journée, on est tous des êtres humains. J’espère que les gens retiendront ça de moi, qu’ils pourront m’approcher facilement, même en dehors du foot, et que je pourrai aider ceux qui traversent des moments plus difficiles."