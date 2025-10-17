"Voilà ce que je veux" : Roméo Vermant montre qu'il n'est pas un joueur comme les autres

"Voilà ce que je veux" : Roméo Vermant montre qu'il n'est pas un joueur comme les autres
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Pas de Romeo Vermant avec les Diables Rouges cette semaine, mais le jeune attaquant continue d'impressionner avec les Espoirs. Il s'est livré dans une vidéo sur Tiktok.

Roméo Vermant a fait forte impression. Il s’est illustré avec les U21 de la Belgique face au pays de Galles, tout en confirmant sa belle forme sous le maillot du Club de Bruges.

Roméo Vermant veut rester simple

Dans les prochains mois et les années à venir, il devrait beaucoup progresser. Son talent pourrait à terme lui ouvrir la porte d’un grand club à l’étranger.

Et Vermant ? Il garde les pieds sur terre. C’est en tout cas ce qui ressort d’une interview accordée à son agence, Claes Agency. Sur TikTok, il a parlé ouvertement de plusieurs sujets.

Roméo Vermant veut rester accessible

"Ce que je veux, c’est que les gens se souviennent de moi comme d’un gars sympa, normal, qui ne se prend pas pour quelqu’un d’autre juste parce qu’il sait taper dans un ballon", explique Vermant.

"À la fin de la journée, on est tous des êtres humains. J’espère que les gens retiendront ça de moi, qu’ils pourront m’approcher facilement, même en dehors du foot, et que je pourrai aider ceux qui traversent des moments plus difficiles."

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis OH Louvain - FC Bruges en live sur Walfoot.be à partir de 18:15 (18/10).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
OH Louvain
Romeo Vermant

Plus de news

Nouveau coup dur pour Nicky Hayen : un autre titulaire du Club de Bruges probablement absent ce week-end

Nouveau coup dur pour Nicky Hayen : un autre titulaire du Club de Bruges probablement absent ce week-end

18:30
LIVE : Le Standard doit tenir 45 minutes à 10 Live

LIVE : Le Standard doit tenir 45 minutes à 10

22:02
Vincent Kompany aurait donné son feu vert, mais les fans du Bayern crient au scandale

Vincent Kompany aurait donné son feu vert, mais les fans du Bayern crient au scandale

22:00
À Louvain, la fête est finie : "Je vais virer tous ceux qui ne veulent pas jouer"

À Louvain, la fête est finie : "Je vais virer tous ceux qui ne veulent pas jouer"

14:00
"L'Union ne l'a pas choisi pour ses chiffres" : un ancien Diable Rouge surpris par l'arrivée de David Hubert

"L'Union ne l'a pas choisi pour ses chiffres" : un ancien Diable Rouge surpris par l'arrivée de David Hubert

21:00
Même Messi et Ronaldo n'ont pas osé : la décision de Lamine Yamal étonne les fans

Même Messi et Ronaldo n'ont pas osé : la décision de Lamine Yamal étonne les fans

21:20
Bonne nouvelle pour Anderlecht : Besnik Hasi évoque le retour d'une recrue

Bonne nouvelle pour Anderlecht : Besnik Hasi évoque le retour d'une recrue

20:30
Rik De Mil veut renforcer son équipe : Charleroi suivrait un défenseur de Ligue 1

Rik De Mil veut renforcer son équipe : Charleroi suivrait un défenseur de Ligue 1

20:00
Besnik Hasi est revenu sur la décision difficile d'Anderlecht : "Nathan voulait y aller, mais..."

Besnik Hasi est revenu sur la décision difficile d'Anderlecht : "Nathan voulait y aller, mais..."

19:00
Le geste qui avait choqué les fans : le coach d'un Diable Rouge remet les choses au clair

Le geste qui avait choqué les fans : le coach d'un Diable Rouge remet les choses au clair

19:30
"Ajouter ma sauce à la recette" : le plan de David Hubert pour rendre l'Union encore meilleure

"Ajouter ma sauce à la recette" : le plan de David Hubert pour rendre l'Union encore meilleure

17:30
Le cycle recommence : des nouvelles de Julien Duranville

Le cycle recommence : des nouvelles de Julien Duranville

18:00
"Il est prêt" : Besnik Hasi confirme deux grands retours dans le groupe d'Anderlecht

"Il est prêt" : Besnik Hasi confirme deux grands retours dans le groupe d'Anderlecht

17:00
Vendu 8 millions par Malines, il s'entraîne à nouveau au KaVé et pourrait bientôt signer son contrat

Vendu 8 millions par Malines, il s'entraîne à nouveau au KaVé et pourrait bientôt signer son contrat

16:30
Rik de Mil sans détour sur l'intérêt de l'Union : "Je suis très déçu, Mehdi Bayat me l'avait promis"

Rik de Mil sans détour sur l'intérêt de l'Union : "Je suis très déçu, Mehdi Bayat me l'avait promis"

16:00
6
Théo Leoni le confirme : il aurait pu signer dans un autre club de Pro League cet été

Théo Leoni le confirme : il aurait pu signer dans un autre club de Pro League cet été

15:30
"Depuis le départ d'Alderweireld, on compte sur moi" : le nouveau leader de l'Anwerp doit monter le ton

"Depuis le départ d'Alderweireld, on compte sur moi" : le nouveau leader de l'Anwerp doit monter le ton

15:01
Encore une défense inédite : le Standard va aligner une... huitième ligne arrière différente en onze matchs

Encore une défense inédite : le Standard va aligner une... huitième ligne arrière différente en onze matchs

14:40
Des matchs de la Coupe du monde délocalisés ? La FIFA répond fermement à Donald Trump

Des matchs de la Coupe du monde délocalisés ? La FIFA répond fermement à Donald Trump

14:20
Des absents dans les deux camps : voici les compositions probables de Standard - Antwerp

Des absents dans les deux camps : voici les compositions probables de Standard - Antwerp

13:00
Véritable casse-tête pour Vincent Kompany avant le match au sommet de la Bundesliga

Véritable casse-tête pour Vincent Kompany avant le match au sommet de la Bundesliga

13:30
Jelle Van Damme a dissuadé un Diablotin de partir à l'étranger cet été : "Son avis compte beaucoup"

Jelle Van Damme a dissuadé un Diablotin de partir à l'étranger cet été : "Son avis compte beaucoup"

12:40
Le footgate encore dans toutes les têtes : "Ce Japonais d'1 mètre 22 qui marque tous les buts de la tête..."

Le footgate encore dans toutes les têtes : "Ce Japonais d'1 mètre 22 qui marque tous les buts de la tête..."

12:20
Il n'y a pas que Poco et Mirallas : Monaco a aussi chipé l'arme secrète de l'Union depuis 5 ans

Il n'y a pas que Poco et Mirallas : Monaco a aussi chipé l'arme secrète de l'Union depuis 5 ans

11:30
3
Un ancien du Standard ouvre la porte à un retour : "Si c'est réalisable, ce serait un projet formidable"

Un ancien du Standard ouvre la porte à un retour : "Si c'est réalisable, ce serait un projet formidable"

12:00
2
Israël plutôt que Genk, Malines ou la Ligue 1 ? Les dessous de l'un des départs les plus surprenants de l'été

Israël plutôt que Genk, Malines ou la Ligue 1 ? Les dessous de l'un des départs les plus surprenants de l'été

11:00
Les procureurs de Manhattan ne font pas de cadeau : la descente aux enfers de 777 Partners continue

Les procureurs de Manhattan ne font pas de cadeau : la descente aux enfers de 777 Partners continue

10:30
2
Un entraîneur de Pro League confirme : "Besnik Hasi voulait m'emmener avec lui à Anderlecht"

Un entraîneur de Pro League confirme : "Besnik Hasi voulait m'emmener avec lui à Anderlecht"

10:00
Adriano Bertaccini revient de loin : "J'ai eu peur quand Mazzu a signé à Saint-Trond'

Adriano Bertaccini revient de loin : "J'ai eu peur quand Mazzu a signé à Saint-Trond'

09:30
Pour le plus grand bonheur des entraîneurs ? La Pro League envisage un changement de taille pour le VAR

Pour le plus grand bonheur des entraîneurs ? La Pro League envisage un changement de taille pour le VAR

09:00
Comment le Club de Bruges peut-il survivre au "Kompany-ball" la semaine prochaine à Munich ?

Comment le Club de Bruges peut-il survivre au "Kompany-ball" la semaine prochaine à Munich ?

07:00
Un coup dur pour DAZN...et l'ensemble du football belge ? La nervosité s'accroît en Pro League

Un coup dur pour DAZN...et l'ensemble du football belge ? La nervosité s'accroît en Pro League

08:30
1
Olivier Deschacht catégorique : "Il n'y a qu'un seul homme qui pouvait devenir le président d'Anderlecht"

Olivier Deschacht catégorique : "Il n'y a qu'un seul homme qui pouvait devenir le président d'Anderlecht"

07:40
Le Club de Bruges en concurrence avec d'autres clubs belges et espagnols pour le "nouveau Onyedika"

Le Club de Bruges en concurrence avec d'autres clubs belges et espagnols pour le "nouveau Onyedika"

16/10
La faute à...René Weiler ? Comment Nicolas Raskin pouvait lancer sa carrière à Anderlecht

La faute à...René Weiler ? Comment Nicolas Raskin pouvait lancer sa carrière à Anderlecht

07:20
Diable Rouge en 2020, sélectionné à l'autre bout du monde aujourd'hui : "J'ai reçu beaucoup de messages"

Diable Rouge en 2020, sélectionné à l'autre bout du monde aujourd'hui : "J'ai reçu beaucoup de messages"

08:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 11
Standard Standard 1-0 Antwerp Antwerp
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 18/10 Westerlo Westerlo
OH Louvain OH Louvain 18/10 FC Bruges FC Bruges
Union SG Union SG 18/10 Charleroi Charleroi
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 19/10 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 19/10 KV Malines KV Malines
STVV STVV 19/10 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 19/10 La Gantoise La Gantoise
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved