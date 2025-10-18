C'est donc cela le football de demain ? Quand ChatGPT devient agent de joueur

Les négociations au moment de signer dans un nouveau club tournent parfois au casse-tête. Demetri Mitchell, joueur de troisième division anglaise à trouvé la solution grâce à...l'intelligence artificielle.

Le nom de Demetri Mitchell ne vous est sans doute pas familier. En Angleterre, ce milieu offensif avait pointé le bout de son nez lors de sa formation à Manchester United. Lors de la saison 2016/2017, José Mourinho l'avait même titularisé avec l'équipe A lors de la dernière journée de Premier League.

Mais depuis, le garçon doit se contenter d'une carrière plus anonyme passée entre l'Ecosse et les divisions inférieures du football anglais. Cet été, il a ainsi quitté Exeter City pour Leyton Orient, en League One. Un transfert qui s'est fait de manière un peu particulière.

ChatGPT moins gourmand qu'un agent

A l'heure où certaines professions craignent de se faire remplacer par l'intelligence artificelle, Mitchell a préféré utiliser ChatGPT pour négocier son contrat que de faire appel à un agent. "ChatGPT a été le meilleur agent que j’aie jamais eu dans ma carrière", explique-t-il même au média From My Left.

"Leyton Orient m’a envoyé une offre et j’ai utilisé ChatGPT pour demander comment négocier et quoi répondre". Son interlocuteur artificiel l'a ainsi aidé pour calculer les coûts qu'impliquerait un déménagement à Londres et le salaire à demander en conséquence.

"Un vrai agent m'aurait sans doute obtenu un peu plus, mais la différence aurait quand même été engloutie dans le pourcentage que j'aurais dû lui payer. Dans les divisions inférieures, il est plus difficile de trouver un bon agent", se justifie-t-il.