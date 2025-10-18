Challenger Pro League : la crise continue pour l'Olympic Charleroi, Beveren freiné par le Beerschot

Challenger Pro League : la crise continue pour l'Olympic Charleroi, Beveren freiné par le Beerschot

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Vendredi soir, la Challenger Pro League reprenait avec Beerschot contre Beveren et une nouvelle désillusion de l'Olympic Charleroi face à Eupen.

Beveren avait remporté ses neuf premiers matchs et comptait 27 points sur 27. Beerschot, invaincu avec 20 points sur 24, suivait de près. Le duel de la dixième journée promettait.

Les locaux pouvaient remettre un peu de tension dans la course au classement, pendant que Beveren espérait se rapprocher du titre et de la montée.

Premier partage pour Beveren

Aucun but n’a été marqué en première période, ce qui a rendu la deuxième mi-temps particulièrement tendue. Dix minutes après la reprise, Lennart Mertens a ouvert le score pour Beveren, qui semblait en route vers un 30 sur 30 impressionnant et une série exceptionnelle.

Mais c’était sans compter sur Loïc Mbe Soh, auteur du but égalisateur 1-1. Le parcours sans faute des Lions de Waas s’arrête ici. Courtrai pourrait en profiter dans les prochains jours.

Eupen s’impose à Charleroi

Dans l’autre match de la soirée, le KAS Eupen s’est imposé par le plus petit des écarts face à l’Olympic Charleroi. Une nouvelle défaite, malgré le changement d'entraîneur pour l'Olympic.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Beerschot
SK Beveren

Plus de news

Besnik Hasi en est fan : "J'ai eu une bonne conversation avec lui et son entourage"

Besnik Hasi en est fan : "J'ai eu une bonne conversation avec lui et son entourage"

07:20
🎥 Rouge ou pas rouge ? Les supporters du Standard crient à l'injustice

🎥 Rouge ou pas rouge ? Les supporters du Standard crient à l'injustice

07:00
1
Marc Wilmots ne mâche pas ses mots après l'arrêt de Standard - Antwerp : "Les arbitres font n'importe quoi" Analyse

Marc Wilmots ne mâche pas ses mots après l'arrêt de Standard - Antwerp : "Les arbitres font n'importe quoi"

06:00
Folle fin de soirée à Sclessin : communiqué du Standard après l'arrêt du match contre l'Antwerp

Folle fin de soirée à Sclessin : communiqué du Standard après l'arrêt du match contre l'Antwerp

23:48
La rencontre entre le Standard et l'Antwerp n'est pas terminée : récit de la soirée et explications

La rencontre entre le Standard et l'Antwerp n'est pas terminée : récit de la soirée et explications

23:41
4
INCROYABLE : le match entre le Standard et l'Antwerp arrêté

INCROYABLE : le match entre le Standard et l'Antwerp arrêté

23:00
🎥 Ambiance électrique à Sclessin : un supporter du Standard bouscule un joueur de l'Antwerp

🎥 Ambiance électrique à Sclessin : un supporter du Standard bouscule un joueur de l'Antwerp

22:45
9
Ignoré par Rudi Garcia, Diego Moreira répond avec un grand match face au PSG

Ignoré par Rudi Garcia, Diego Moreira répond avec un grand match face au PSG

22:30
Vincent Kompany aurait donné son feu vert, mais les fans du Bayern crient au scandale

Vincent Kompany aurait donné son feu vert, mais les fans du Bayern crient au scandale

22:00
"Voilà ce que je veux" : Roméo Vermant montre qu'il n'est pas un joueur comme les autres

"Voilà ce que je veux" : Roméo Vermant montre qu'il n'est pas un joueur comme les autres

21:40
Même Messi et Ronaldo n'ont pas osé : la décision de Lamine Yamal étonne les fans

Même Messi et Ronaldo n'ont pas osé : la décision de Lamine Yamal étonne les fans

21:20
1
"L'Union ne l'a pas choisi pour ses chiffres" : un ancien Diable Rouge surpris par l'arrivée de David Hubert

"L'Union ne l'a pas choisi pour ses chiffres" : un ancien Diable Rouge surpris par l'arrivée de David Hubert

21:00
Bonne nouvelle pour Anderlecht : Besnik Hasi évoque le retour d'une recrue

Bonne nouvelle pour Anderlecht : Besnik Hasi évoque le retour d'une recrue

20:30
Rik De Mil veut renforcer son équipe : Charleroi suivrait un défenseur de Ligue 1

Rik De Mil veut renforcer son équipe : Charleroi suivrait un défenseur de Ligue 1

20:00
Le geste qui avait choqué les fans : le coach d'un Diable Rouge remet les choses au clair

Le geste qui avait choqué les fans : le coach d'un Diable Rouge remet les choses au clair

19:30
Besnik Hasi est revenu sur la décision difficile d'Anderlecht : "Nathan voulait y aller, mais..."

Besnik Hasi est revenu sur la décision difficile d'Anderlecht : "Nathan voulait y aller, mais..."

19:00
Nouveau coup dur pour Nicky Hayen : un autre titulaire du Club de Bruges probablement absent ce week-end

Nouveau coup dur pour Nicky Hayen : un autre titulaire du Club de Bruges probablement absent ce week-end

18:30
Le cycle recommence : des nouvelles de Julien Duranville

Le cycle recommence : des nouvelles de Julien Duranville

18:00
"Ajouter ma sauce à la recette" : le plan de David Hubert pour rendre l'Union encore meilleure

"Ajouter ma sauce à la recette" : le plan de David Hubert pour rendre l'Union encore meilleure

17:30
"Il est prêt" : Besnik Hasi confirme deux grands retours dans le groupe d'Anderlecht

"Il est prêt" : Besnik Hasi confirme deux grands retours dans le groupe d'Anderlecht

17:00
Vendu 8 millions par Malines, il s'entraîne à nouveau au KaVé et pourrait bientôt signer son contrat

Vendu 8 millions par Malines, il s'entraîne à nouveau au KaVé et pourrait bientôt signer son contrat

16:30
Rik de Mil sans détour sur l'intérêt de l'Union : "Je suis très déçu, Mehdi Bayat me l'avait promis"

Rik de Mil sans détour sur l'intérêt de l'Union : "Je suis très déçu, Mehdi Bayat me l'avait promis"

16:00
7
Théo Leoni le confirme : il aurait pu signer dans un autre club de Pro League cet été

Théo Leoni le confirme : il aurait pu signer dans un autre club de Pro League cet été

15:30
"Depuis le départ d'Alderweireld, on compte sur moi" : le nouveau leader de l'Anwerp doit monter le ton

"Depuis le départ d'Alderweireld, on compte sur moi" : le nouveau leader de l'Anwerp doit monter le ton

15:01
Encore une défense inédite : le Standard va aligner une... huitième ligne arrière différente en onze matchs

Encore une défense inédite : le Standard va aligner une... huitième ligne arrière différente en onze matchs

14:40
Des matchs de la Coupe du monde délocalisés ? La FIFA répond fermement à Donald Trump

Des matchs de la Coupe du monde délocalisés ? La FIFA répond fermement à Donald Trump

14:20
À Louvain, la fête est finie : "Je vais virer tous ceux qui ne veulent pas jouer"

À Louvain, la fête est finie : "Je vais virer tous ceux qui ne veulent pas jouer"

14:00
Véritable casse-tête pour Vincent Kompany avant le match au sommet de la Bundesliga

Véritable casse-tête pour Vincent Kompany avant le match au sommet de la Bundesliga

13:30
Des absents dans les deux camps : voici les compositions probables de Standard - Antwerp

Des absents dans les deux camps : voici les compositions probables de Standard - Antwerp

13:00
Jelle Van Damme a dissuadé un Diablotin de partir à l'étranger cet été : "Son avis compte beaucoup"

Jelle Van Damme a dissuadé un Diablotin de partir à l'étranger cet été : "Son avis compte beaucoup"

12:40
Le footgate encore dans toutes les têtes : "Ce Japonais d'1 mètre 22 qui marque tous les buts de la tête..."

Le footgate encore dans toutes les têtes : "Ce Japonais d'1 mètre 22 qui marque tous les buts de la tête..."

12:20
Un ancien du Standard ouvre la porte à un retour : "Si c'est réalisable, ce serait un projet formidable"

Un ancien du Standard ouvre la porte à un retour : "Si c'est réalisable, ce serait un projet formidable"

12:00
2
Il n'y a pas que Poco et Mirallas : Monaco a aussi chipé l'arme secrète de l'Union depuis 5 ans

Il n'y a pas que Poco et Mirallas : Monaco a aussi chipé l'arme secrète de l'Union depuis 5 ans

11:30
3
Israël plutôt que Genk, Malines ou la Ligue 1 ? Les dessous de l'un des départs les plus surprenants de l'été

Israël plutôt que Genk, Malines ou la Ligue 1 ? Les dessous de l'un des départs les plus surprenants de l'été

11:00
Les procureurs de Manhattan ne font pas de cadeau : la descente aux enfers de 777 Partners continue

Les procureurs de Manhattan ne font pas de cadeau : la descente aux enfers de 777 Partners continue

10:30
2
Un entraîneur de Pro League confirme : "Besnik Hasi voulait m'emmener avec lui à Anderlecht"

Un entraîneur de Pro League confirme : "Besnik Hasi voulait m'emmener avec lui à Anderlecht"

10:00

Plus de news

Les plus populaires

Division 2

 Journée 10
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 0-1 Eupen Eupen
Beerschot Beerschot 1-1 SK Beveren SK Beveren
Jong Genk Jong Genk 16:00 Francs Borains Francs Borains
RWDM Brussels RWDM Brussels 20:00 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
La Gantoise La Gantoise 20:00 KV Courtrai KV Courtrai
RSCA Futures RSCA Futures 20:00 Lommel SK Lommel SK
Lierse SK Lierse SK 19/10 FC Liège FC Liège
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 19/10 RFC Seraing RFC Seraing
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved