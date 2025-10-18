Challenger Pro League : la crise continue pour l'Olympic Charleroi, Beveren freiné par le Beerschot

Vendredi soir, la Challenger Pro League reprenait avec Beerschot contre Beveren et une nouvelle désillusion de l'Olympic Charleroi face à Eupen.

Beveren avait remporté ses neuf premiers matchs et comptait 27 points sur 27. Beerschot, invaincu avec 20 points sur 24, suivait de près. Le duel de la dixième journée promettait.

Les locaux pouvaient remettre un peu de tension dans la course au classement, pendant que Beveren espérait se rapprocher du titre et de la montée.

Premier partage pour Beveren

Aucun but n’a été marqué en première période, ce qui a rendu la deuxième mi-temps particulièrement tendue. Dix minutes après la reprise, Lennart Mertens a ouvert le score pour Beveren, qui semblait en route vers un 30 sur 30 impressionnant et une série exceptionnelle.

Mais c’était sans compter sur Loïc Mbe Soh, auteur du but égalisateur 1-1. Le parcours sans faute des Lions de Waas s’arrête ici. Courtrai pourrait en profiter dans les prochains jours.

Eupen s’impose à Charleroi

Dans l’autre match de la soirée, le KAS Eupen s’est imposé par le plus petit des écarts face à l’Olympic Charleroi. Une nouvelle défaite, malgré le changement d'entraîneur pour l'Olympic.