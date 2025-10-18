Mauvaise nouvelle pour deux joueurs d'Anderlecht : Besnik Hasi est clair

Mauvaise nouvelle pour deux joueurs d'Anderlecht : Besnik Hasi est clair
Photo: © photonews

À Anderlecht, la défense semble pour l'instant intouchable. L'entraîneur Besnik Hasi ne voit aucune raison de modifier son arrière-garde. "Kana et Hey font un excellent travail ensemble", déclare-t-il. "Ils concèdent très peu d'occasions, alors pourquoi changer quelque chose ?"

L’arrivée des joueurs prêtés Mihajlo Ilic et Yasin Özcan devait cet été apporter une concurrence supplémentaire dans l’axe de la défense, surtout après le départ de Jan-Carlo Simic et la retraite de Jan Vertonghen. Pourtant, les deux défenseurs attendent toujours leur chance.

"Ilic et Özcan sont arrivés ici dans une forme moyenne, mais physiquement, ils sont désormais au niveau", explique Besnik Hasi. "Ils ont retrouvé du rythme avec les RSCA Futures et ont prouvé qu’ils étaient prêts. Simplement, pour le moment, Kana et Hey sont performants. Ce duo mérite la confiance."

Aucune raison de changer la défense

L’entraîneur souligne qu’il ne suit pas une hiérarchie fixe, mais qu’il raisonne logiquement : "J’ai 26 joueurs dans mon noyau et tout le monde donne le maximum. Tant que cela fonctionne bien, il n’y a aucune raison d’intervenir. Mais dans le football, on ne sait jamais : blessures, suspensions ou baisse de forme peuvent tout changer."

Pour l’instant, Mihajlo Ilic et Yasin Özcan doivent donc faire preuve de patience. Besnik Hasi s’attend toutefois à ce que leur moment arrive : "Ils doivent être prêts quand l’équipe aura besoin d’eux. Leur heure viendra peut-être plus vite qu’ils ne le pensent, car la saison est longue."

Le message de l’entraîneur est clair : il a trouvé une stabilité défensive. Lucas Hey est fort dans les airs et Marco Kana à l’aise balle au pied. Les deux se complètent parfaitement.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis STVV - Anderlecht en live sur Walfoot.be à partir de 18:30 (19/10).

