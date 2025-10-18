Retour difficile aux affaires : c'est le coup d'arrêt pour Kevin De Bruyne

Chafik Ouassal
| Commentaire
Retour difficile aux affaires : c'est le coup d'arrêt pour Kevin De Bruyne
Photo: © photonews

Le Napoli a encaissé sa deuxième défaite de la saison à Turin pour son premier match depuis le retour de la trêve internationale, à l'occasion de la septième journée de Serie A.

Le seul but de la partie a été inscrit par un ancien du Napoli... un certain Giovanni Simeone, qui a fait chuter le champion d'Italie en titre, son ancien club. Une défaite qui signifie coup d’arrêt pour Naples qui pourrait voir l'AS Roma prendre le large ce soir en cas de victoire.

De retour de chez les Diables Rouges, Kevin De Bruyne était bien titulaire après cette trêve internatonale. Mais malgré sa présence, les Partenopei se sont montrés trop peu inspirés et peu dangereux.

Simeone s'offrait un superbe solo dans la défense et trompait l'ancien portier du Standard Milinkovic-Savic. L'Argentin driblait le portier serbe avant de conclure le seul but du match (32e).

Peu en réussite, KDB n'est cette fois pas parvenu à trouver de solution. Monté à l'heure de jeu, Noa Lang pensait égaliser dans les arrêts de jeu après une frappe de Politano sur le poteau. L'ancien Brugeois avait même enlevé son maillot pour célébrer l'égalisation, mais la VAR refusait finalement le but pour hors-jeu.

