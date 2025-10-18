Un ancien coach d'Anderlecht peu convaincu par le retour de Michael Verschueren

Un ancien coach d'Anderlecht peu convaincu par le retour de Michael Verschueren
Photo: © photonews
Il se montre critique envers la structure administrative du club et émet des réserves quant au retour de Michael Verschueren. L'analyste souligne des problèmes structurels et met en garde contre la répétition des erreurs du passé.

Selon Johan Boskamp, l'instabilité administrative persiste au Sporting. La situation à Anderlecht est problématique depuis un certain temps déjà. Il y a la frustration de devoir répéter sans cesse la même chose : "Le jeu développé n'est pas bon, les résultats sont décevants et, sur le plan administratif la situation reste problématique", déclare-t-il dans Het Belang van Limburg.

L'organigramme a récemment été modifié. Michael Verschueren revient en tant que président protocolaire, tandis que Kenneth Bornauw assume le rôle de CEO. Ces deux noms ne sont pas nouveaux dans la structure du club. Le Néerlandais note qu'ils ont déjà tenté de réformer le club, sans résultat durable.

Coucke et Verschueren sous la loupe

Johan Boskamp souligne que Verschueren et Bornauw bénéficient du soutien du propriétaire Marc Coucke : "Cela aide, mais Wouter Vandenhaute bénéficiait également de ce soutien au début." Mais selon lui, les dissensions internes ont impacté le club dans un passé récent et cela ne devrait pas se produire dans un club du statut d'Anderlecht.

"J'aimerais dire qu'il y aura un impact positif mais j'attends de voir. Je ne vois pour l'instant aucune garantie d'amélioration structurelle", poursuit-il.

Popularité auprès des supporters

Le retour de Michael Verschueren est accueilli favorablement par une grande partie des supporters. Boskamp souligne la réputation de son père, Michel Verschueren : "Même si Michael n'a que la moitié des qualités de son père, il peut encore devenir un grand homme pour Anderlecht. Mais comme Mister Michel, on n'en fait plus des comme lui aujourd'hui", conclut-il.

