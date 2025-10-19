Déforcée par les blessures, La Gantoise prend l'eau à Zulte Waregem

Déforcée par quelques absences, La Gantoise a pris l'eau en première période sur la pelouse de Zulte Waregem. Un coup d'arrêt pour les Buffalos, tandis que l'Essevee confirme encore son bon début de saison.

Dernière rencontre de la onzième journée de Jupiler Pro League, ce dimanche, entre Zulte Waregem et La Gantoise. Un déplacement pour lequel Ivan Leko était privé de Kanga, Skoras et Kadri, blessés, ainsi que de Matisse Samoise, suspendu.

En difficulté et visiblement déséquilibré, Gand a vécu une première période infernale. Thomas Claes a ouvert le score pour Zulte (1-0, 15e), alors que Goore était tout proche de faire 0-1 quelques minutes auparavant.

Première période de rêve pour Zulte contre La Gantoise

Avant la demi-heure de jeu, Jeppe Erenbjerg a doublé la mise pour l'Essevee (2-0, 25e), avant que l'ancien du RFC Liège Benoît Nyssen ne triple la mise avant le repos (3-0, 41e).

Forcée de réagir en seconde période, La Gantoise a attendu la 78e minute avant de voir Omri Gandelman réduire la marque (3-1, 78e), tandis qu'Erenbjerg a rendu trois buts d'avance à Zulte en fin de rencontre (4-1, 81e).





Un succès qui confirme le bon début de saison de Zulte, qui compte 17 points sur 33 et qui rejoint La Gantoise à la sixième place du classement. Il s'agit d'un coup d'arrêt pour les Buffalos, qui laissent filer le podium.