Hécatombe à La Gantoise : trois blessures de dernière minute pour le déplacement à Zulte

Ivan Leko est privé de Wilfried Kanga, Abdelkahar Kadri et Michal Skóraś pour le déplacement de La Gantoise à Zulte Waregem. Quant à Matisse Samoise, il est suspendu et indisponible pour cette rencontre.

Suite et fin de la onzième journée de Jupiler Pro League, ce dimanche. La Gantoise se déplace à Zulte Waregem et peut conforter sa place dans le top 6 en cas de succès.

Néanmoins, Ivan Leko, qui se plaignait du manque de renforts offensifs en début de saison, est privé, contre toute attente, de tous les éléments qui ont renforcé La Gantoise depuis la fin de l'été.

Trois blessés et un suspendu à La Gantoise

En effet, Wilfried Kanga est absent de la feuille de match, au même titre qu'Abdelkahar Kadri et Michal Skóraś. Ils sont tous parmi les Buffalos les plus prolifiques, en compagnie d'Omri Gandelman, qui lui est bien disponible.

"Il nous manque quatre joueurs clés aujourd'hui. Kanga, Kadri et Skóraś sont blessés, et Samoise est suspendu. Cela signifie que nous devrons aborder les choses différemment, car nous n'avons pas d'autre attaquant du même profil que Kanga. J'ai vu beaucoup de bonnes choses à l'entraînement, donc je suis vraiment curieux de voir comment les garçons vont jouer", a déclaré Ivan Leko avant la rencontre.

Reste à connaître la gravité des différentes blessures. Elles vont en tout cas pénaliser La Gantoise, qui devra compter sur Hyllarion Goore, Franck Surdez et Omri Gandelman pour trouver le chemin des filets au stade arc-en-ciel.