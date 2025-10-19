Maarten Martens fait sensation : l'AZ Alkmaar domine l'Ajax et s'installe sur le podium

Maarten Martens fait sensation : l'AZ Alkmaar domine l'Ajax et s'installe sur le podium
L'AZ Alkmaar a créé la surprise en s'imposant 0-2 sur la pelouse de l'Ajax Amsterdam, une victoire maîtrisée du début à la fin par l'équipe de Maarten Martens.

Maarten Martens s’impose petit à petit comme l’un des entraîneurs les plus talentueux du championnat néerlandais. À la tête de l’AZ Alkmaar, le coach belge gère bien son effectif.

Après une saison marquée par une finale de Coupe des Pays-Bas (perdue aux tirs au but face au GA Eagles) et une cinquième place en championnat, Martens avait prolongé avant l’été.

Ce samedi, l’AZ s’est imposé 0-2 sur la pelouse de l’Ajax Amsterdam. Les jeunes belges Jorthy Mokio et Mika Godts étaient titulaires côté Ajax. Malheureusement pour eux, c'est la tactique de Martens qui l'a remporté.

Grâce à cette victoire, l’AZ occupe la troisième place du classement en Eredivisie, devant l’Ajax et tout près de Feyenoord, deuxième, et du PSV, leader.

Martens prouve qu’il faudra compter sur lui cette saison. Son AZ Alkmaar joue juste, progresse vite et dégage la même calme que son entraîneur. Un coach belge à suivre de près..

